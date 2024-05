La phase finale de la « Recomposition »

Nous qui croyons en une politique valdôtaine qui puisse compter sur ses propres forces et sa capacité d'autogouvernement et d'autodétermination, nous avons travaillé dur pour avoir à nouveau une force autonomiste soudée et unitaire, un mouvement ancré dans le fédéralisme qui puisse rassembler et représenter les différentes sensibilités présentes dans notre région.

Les discussions et les débats entre les forces du monde autonomiste ont été nombreuses ces dernières années. Les rencontres se sont intensifiées surtout à partir de la date significative du 18 mai 2023, au cours d’une importante Assemblée qui a tracé un sillon ayant le but de rallumer la conscience politique du peuple valdôtain.

Au cours des mois suivants, la conviction que la recomposition ne pouvait se faire qu'au sein de l'Union Valdôtaine - le seul Mouvement à avoir résisté à près de 80 ans d'histoire de notre Région - s'est formée presque naturellement et, à l'automne dernier, Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine et Vallée d'Aoste Unie-Mouv ont partagé la nécessité de la création d'une Commission spéciale chargée de proposer des règles transitoires pour la bonne exécution de l’action d’intégration.

Le 21 novembre 2023 la Commission a débuté son travail d'analyse et d'écoute attentif qui a abouti, en mars dernier, à la rédaction d'un rapport qui analyse en détail le chemin qui a conduit le monde autonomiste à cette étape et qui propose une série de règles transitoires ayant pour objectif de faciliter et de promouvoir l'action d'intégration des adhérents à l'Union Valdôtaine, notamment dans le but de rendre la démarche la plus naturelle possible pour les nouveaux membres provenant d'autres réalités politiques autonomistes. À partir de ce rapport, un document a été élaboré avec les règles à respecter pour atteindre la ligne d'arrivée du processus de recomposition.

Nous sommes donc arrivés à la dernière étape : les engagements du calendrier se multiplient et l'Union Valdôtaine organisera, dans les prochaines semaines, de nombreuses rencontres sur le territoire avec ses inscrits pour leur expliquer, en détail, le déroulement de la phase finale de cet ambitieux projet. Le Congrès de l'UV se déroulera le 17 mai et, la semaine suivante, aura lieu l'Assemblée d'Alliance pour approuver les dix règles transitoires. Enfin, à la mi-juin se tiendra le Congrès extraordinaire pour la « Recomposition de l’aire autonomiste ».

Union Valdôtaine

Alliance VDA Unie