Gressan: Dal Consiglio Comunale investimenti e progetti per sviluppo

Il Consiglio comunale, riunitosi il 22 aprile, ha dimostrato un impegno tangibile verso lo sviluppo sostenibile, la promozione del turismo locale e la gestione oculata delle risorse pubbliche. Queste decisioni puntano a costruire un futuro prospero e dinamico per la comunità, con progetti che beneficeranno i residenti e i visitatori per gli anni a venire.

Turismo in Crescita a Pila

Il sindaco ha iniziato le comunicazioni con una nota positiva riguardante il comprensorio di Pila. La stagione invernale 2023/24 ha visto un significativo aumento di visitatori, con 465 mila primi ingressi, segnando un aumento del 26% rispetto all'anno precedente. Questo successo si è riflesso anche sul fatturato, che ha raggiunto i 13,3 milioni di euro, con un aumento del +34%. Questi risultati incoraggianti sono solo l'inizio, con l'obiettivo di trasformare Pila non solo in una destinazione sciistica, ma in una meta turistica completa per vacanze di lungo periodo. Una collaborazione con il Comune di Aosta è stata avviata per questo scopo, con i lavori per la telecabina Pila-Couis che inizieranno nell'estate.

Bilancio 2023:

Risultati e Progetti È stata approvata la relazione sul Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2023. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è stato di 3.368.532,64 euro. Durante l'anno, diverse iniziative sono state intraprese per migliorare l'area, inclusi aggiornamenti al piano regolatore con un focus sul turismo. La collaborazione con il consorzio turistico L’Espace de Pila ha portato a miglioramenti nell'offerta turistica e un contributo di circa 700mila euro dallo Stato. Iniziative culturali e sociali hanno promosso la parte bassa di Gressan e supportato l'agricoltura. Tuttavia, sono state anche evidenziate criticità nella gestione del personale, portando alla rescissione della convenzione con il Comune di Jovençan. È stata enfatizzata l'importanza di una gestione oculata delle risorse pubbliche per garantire il benessere della comunità e la realizzazione di opere pubbliche necessarie.

Variazione al Bilancio di Previsione e Progetti Futuri

Il Consiglio ha discusso e approvato una variazione al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/26 e al Documento unico di programmazione semplificato. Tra le spese correnti, sono stati segnalati gli 18mila euro per un incarico semestrale di supporto al Rup. Le spese in conto capitale includono 125mila euro per il parcheggio di Bovet, 200mila euro per il muro a La Cure de Chevrot, 250mila euro per la manutenzione degli asfalti, 200mila euro per la revisione generale del Piano regolatore e 100mila euro per la manutenzione straordinaria al Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari, che include anche l’acquisto di mobili e arredi.

Municipia: Una Convenzione per lo Sviluppo Locale

Il Consiglio ha anche approvato la convenzione per la gestione associata delle politiche di sviluppo locale di area municipale, nota come "Municipia". Questa convenzione coinvolge tutti i Comuni dell’Unité Mont-Émilius, insieme ai Comuni di Aosta, Aymavilles, Gignod, Roisan, Saint-Pierre e Sarre. L'obiettivo è esercitare in forma associata le competenze per l'attuazione delle politiche di sviluppo locale, con il Comune di Aosta come ente capofila. La durata della convenzione è di dieci anni, con la possibilità di recesso unilaterale da parte dei Comuni sottoscrittori. Questo accordo permetterà ai Comuni della Plaine di accedere a fondi nazionali per opere pubbliche, con progetti come il rifacimento del campo di calcio in erba sintetica, la ristrutturazione di Casa Cretaz, e l’allargamento della strada comunale in frazione Champlan proposti dal Comune di Gressan.

TARI 2024 e Variante al Piano Regolatore

Il Piano finanziario relativo alla Tari per l'anno 2024 è stato approvato, determinando le tariffe e le modalità di applicazione dell'imposta. Infine, è stato adottato il testo preliminare della 23a variante sostanziale parziale al Piano regolatore, volta a modificare l'area per la realizzazione della concimaia comunale e di una stalla in collina.