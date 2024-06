Quart: impegno dell'Amministrazione comunale per il benessere della comunità

La Vice Sindaco Manuela Bergamasco ha aperto le comunicazioni annunciando che sabato 29 giugno si svolgerà la seconda edizione di "Quart de lune" nel borgo di Villefranche, un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'Amministrazione comunale. Questo appuntamento vedrà oltre 80 artigiani esporre le loro opere lungo il borgo, arricchito da un torneo di petanque e varie attività di animazione, dimostrando l'importanza di valorizzare il territorio attraverso iniziative culturali e sociali.

La Vice Sindaco ha inoltre comunicato la conclusione dei corsi di ginnastica per anziani, un servizio molto apprezzato dai partecipanti, circa 40, che hanno espresso il desiderio di riproporre l'iniziativa nel prossimo autunno. Questo dimostra l'attenzione dell'Amministrazione verso il benessere della popolazione anziana, un segmento spesso trascurato ma fondamentale per la coesione sociale.

Un'importante novità riguarda il servizio di trasporto "allo nuit". Sono state implementate nuove fermate nel Comune di Quart, aggiungendo Eclou, Ponny e Chantignan. Inoltre, su richiesta del Comune, è stata rivista la ripartizione dei costi tra i comuni aderenti al servizio, ora più equa, permettendo un sostanziale dimezzamento della spesa per Quart. Questo intervento sottolinea l'impegno dell'Amministrazione nel migliorare i servizi pubblici e nell'ottimizzare le risorse economiche.

Il primo punto all'ordine del giorno ha riguardato il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio per lavori pubblici di somma urgenza in località Vollein, dove il cedimento della strada ha richiesto un intervento immediato di oltre 300.000 euro per la messa in sicurezza. Questa delibera evidenzia la prontezza e la responsabilità dell'Amministrazione nel fronteggiare emergenze infrastrutturali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Successivamente, è stata approvata la terza variazione di bilancio, utilizzando l'avanzo disponibile per finanziare diverse opere. Tra queste, il rifacimento dell'acquedotto di Chetoz con un investimento di circa 430.000 euro, un progetto già programmato prima del passaggio a SEV. Sono stati stanziati anche 26.000 euro per il ripristino urgente del tetto di un alpeggio comunale danneggiato dal vento durante l'inverno, e 12.000 euro per l'istituzione del servizio di pre e dopo scuola e la realizzazione del pedibus, un'iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile tra i ragazzi. Questi stanziamenti dimostrano una gestione oculata e lungimirante delle risorse comunali, orientata al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per la comunità.

L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato l'adozione di una variante non sostanziale al PRGC relativa alla rimozione di un vincolo a servizi su un edificio comunale ora inserito nei beni in alienazione. Questa decisione rappresenta un passo verso una gestione più flessibile e strategica del patrimonio comunale, aprendo nuove possibilità di utilizzo e valorizzazione degli immobili.

In sintesi, il consiglio comunale di Quart ha affrontato e deliberato su temi cruciali per lo sviluppo e il benessere della comunità, dimostrando un forte impegno nell'ascolto delle esigenze dei cittadini e nella gestione efficiente delle risorse disponibili.