La Vallée d'Aoste face à la transition énergétique et écologique : enjeux et perspectives

Le vendredi 4 avril, la Vallée d'Aoste vivra un moment clé dans le cadre de la transition énergétique et écologique avec la conférence « La Vallée d'Aoste en transition énergétique et écologique », qui se tiendra à la BCC d'Aoste, salle des conférences, à partir de 20h30. Cet événement, organisé par l'Union Valdôtaine, mettra en lumière les enjeux et les opportunités liés à la durabilité énergétique dans la région, tout en offrant un espace de discussion sur les mesures à prendre face aux défis du changement climatique.

L'objectif de cette conférence est d'engager un dialogue constructif sur la situation énergétique actuelle de la Vallée d'Aoste, les stratégies mises en place et celles qui devront être adoptées pour atteindre les objectifs de décarbonation. Le débat s'ouvrira également sur les nouvelles opportunités économiques et d'emploi qui découleront de cette transition, tant pour les habitants de la région que pour le développement futur de la Vallée d'Aoste.

La discussion sera modérée par Luigi Bertschy, vice-président de la Région et assesseur à l'essor économique, à la formation, au travail, aux transports et à la mobilité durable. Bertschy, dans son rôle de modérateur, guidera la soirée en donnant la parole à des intervenants de premier plan, dont Enrico Giovannini, directeur scientifique de l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) et ancien ministre des infrastructures et de la mobilité durable, ainsi que Giorgio Pession, président de Deval, entreprise engagée dans les projets énergétiques en Vallée d'Aoste.

D'autres experts participeront également à la conférence, notamment André Comé, ingénieur en environnement, et Igor Rubbo et Paolo Pogliotti, de l'Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE/ARPA). Ces derniers apporteront leur expertise technique sur les questions liées à la gestion de l'environnement et à la mise en œuvre de solutions écologiques.

Les élus de l'Union Valdôtaine, Albert Chatrian et Roberto Rosaire, conseillers régionaux, seront aussi présents pour évoquer les initiatives législatives et les projets locaux, en particulier dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique.

La conférence, qui se déroulera en italien et en français, est ouverte à tous les citoyens, et une diffusion en direct est prévue pour permettre une participation à distance. Cependant, en raison du nombre limité de places, il est conseillé de se présenter un peu en avance pour garantir sa place.

Cet événement représente une occasion unique de s'informer et de débattre sur la manière dont la Vallée d'Aoste peut devenir un modèle en matière de transition énergétique, tout en répondant aux défis écologiques et en saisissant les nouvelles perspectives économiques.