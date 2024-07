Fenis: Convocato Consiglio comunale convocato con sei argomenti all'odg

L'adunanza si aprirà con la lettura e l'approvazione dei verbali della riunione precedente, tenutasi il 29 aprile. Questo primo punto di agenda segna un'importante formalità amministrativa, essenziale per garantire la trasparenza e la continuità del lavoro consiliare.

A seguire, il Consiglio prenderà atto di una comunicazione riguardante un prelievo effettuato dal fondo di riserva, un'azione che può influire sulla gestione delle risorse disponibili. Il terzo punto all'ordine del giorno riguarderà la discussione della terza variazione al bilancio di previsione 2024/2026 e del Documento unico di programmazione semplificato (DUPS). In particolare, sarà esaminata l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, seguita dalla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio come previsto dall'articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) 267/2000.

Proseguendo, il Consiglio esaminerà un'importante istanza presentata dalla società Deval spa. Questa istanza riguarda la creazione di una servitù inamovibile per un elettrodotto situato su terreni comunali in località Baraveyes. La proposta include l'installazione di una cabina elettrica e delle linee ad essa collegate, un intervento che potrebbe avere significativi impatti sulla rete elettrica e sulla gestione del territorio.

Infine, l'agenda prevede la discussione del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio, necessario per interventi di emergenza a seguito di eventi meteorologici avversi che hanno colpito la località di Clavalité tra il 28 e il 29 giugno. Questo riconoscimento è fondamentale per garantire la copertura delle spese straordinarie affrontate per tutelare la sicurezza pubblica e privata durante l'emergenza.

Questo incontro rappresenta un'occasione cruciale per il Consiglio comunale di Fénis per discutere e deliberare su questioni di rilevante importanza per la gestione finanziaria e il benessere della comunità.