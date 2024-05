Saint-Christophe: Riqualificazione di aree destinate a parcheggio e percorsi pedonabili e ciclabili

Consiglio Comunale di Saint-Christophe: Approvati Numerosi Provvedimenti per lo Sviluppo del Territorio

Nella seduta del Consiglio Comunale di Saint-Christophe, tenutasi lunedì 29 aprile 2024 alle ore 17.30, sono stati discussi e approvati diversi provvedimenti volti a promuovere lo sviluppo e il benessere del territorio.

I lavori si sono aperti con l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, seguiti dalle comunicazioni del sindaco. È stato annunciato un importante incontro con la Regione autonoma Valle d’Aosta previsto per il 10 maggio, finalizzato alla gestione delle aree regionali all'interno del territorio comunale. Inoltre, è stata segnalata l'efficace corvée di pulizia del territorio, che ha visto la partecipazione attiva di numerose squadre, comportando una spesa di circa mille euro per offrire il pasto ai partecipanti.

Tra i punti all'ordine del giorno è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2023, evidenziando un avanzo disponibile di 3.108.252 euro. Tale somma è stata immediatamente finalizzata con l'approvazione della seconda variazione al Bilancio di previsione 2024/26 e al Documento unico di programmazione semplificato, destinando fondi a diverse opere di pubblica utilità. Tra queste, spiccano interventi per la manutenzione straordinaria agli edifici scolastici, la messa in sicurezza di strade e guard rail, nonché investimenti per la digitalizzazione dell'archivio comunale e miglioramenti infrastrutturali.

Si è anche discusso dell'approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2024, con un aumento dell'18,23% sul rifiuto urbano residuo. Si prevede l'invio degli avvisi con due invii separati e l'assegnazione di un nuovo appalto di concessione che mira a migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Altri provvedimenti approvati includono la gestione associata delle politiche di sviluppo locale, l'estensione del servizio di accoglienza pre-dopo scuola alle scuole materne e l'aggiornamento delle tariffe e prezzi pubblici per l'anno 2024. Inoltre, è stata approvata la convenzione triennale con il Tribunale Ordinario di Aosta per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l'acquisizione a demanio di tratti di strada.

Infine, è stata approvata la riqualificazione di aree destinate a parcheggio e il collegamento pedonale e ciclabile tra i Comuni di Saint-Christophe e Pollein alla pista ciclabile Vélodoire, progetti che contribuiranno a migliorare la vivibilità e la mobilità sostenibile del territorio.

Questi provvedimenti testimoniano l'impegno del Consiglio Comunale di Saint-Christophe per promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio, garantendo un futuro prospero e sostenibile per la comunità locale.