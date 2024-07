Doues, un mondo rurale lungo il corso dell’AccaDouesO un bene prezioso da tutelare. Un bel été au fil de l’eau

L'evento, denominato "Un bel été au fil de l’eau", vedrà il corso dell’AccadouesO animarsi grazie a una serie di iniziative che spaziano dall'arte all'artigianato, dalle conferenze alla poesia, passando per il teatro, la musica tradizionale e le degustazioni dei prodotti locali.

Il progetto è ambizioso: si vuole esplorare l'acqua in tutte le sue sfaccettature, dall'origine della vita alla risorsa da tutelare. Doues offrirà ai visitatori un percorso espositivo ricco di immagini, valori e conoscenze, che si snoderà tra le fontane delle varie frazioni. Questi antichi simboli del paese, grazie all'impegno degli abitanti, saranno abbelliti con fiori, colori e profumi, creando così un'atmosfera suggestiva e promuovendo l'uso dell'acqua delle fontane anziché quella in bottiglia. Le fontane disegneranno una mappa chiamata “La via dell’acqua”, un itinerario pensato per far riscoprire questi luoghi storici sotto una nuova luce.

Tra le attrazioni principali, spicca la mostra "Hebed’Eau-Madaire" che esporrà 52 acquarelli dell'artista belga Raphael Demarteau e di sua sorella Amandine, ciascuno rappresentante una settimana dell'anno. A completare l'esperienza artistica, ci saranno 12 totem e 12 paesaggi sonori creati da Luca Gambertoglio, fruibili anche tramite QR code. Un'altra esposizione imperdibile sarà quella degli “gnomi dell’acqua”, creature uniche realizzate a mano da Roberta Bianchetti, accompagnata dal libro “Parole d’acqua”.

Le conferenze tematiche saranno un'altra colonna portante dell'estate a Doues. Figure come Enrichetta Jorioz, Luciano Gastaldi e Daniela Fornaciarini offriranno spunti di riflessione su tematiche che spaziano dall'uso dell'acqua nell'antichità alla sua importanza in agricoltura e nell'allevamento, fino agli effetti del cambiamento climatico sugli alpeggi.

Non mancheranno le attività per i più piccoli, con laboratori, teatro e passeggiate nel bosco, e per gli amanti della musica, il festival "Combin en Musique" offrirà concerti suggestivi, tra cui uno notturno a lume di candela. Gli appassionati di storia potranno assistere a spettacoli teatrali e riflessioni sulla Resistenza e l'Autonomia, mentre gli eventi enogastronomici delizieranno i palati con prodotti locali, show cooking e apericena.

L'estate a Doues sarà dunque un'occasione unica per immergersi nella cultura, nella natura e nelle tradizioni di questo angolo della Valle d'Aosta, riscoprendo il valore dell'acqua e la bellezza della vita rurale. Una rassegna resa possibile grazie alla collaborazione di artigiani, artisti, associazioni e abitanti, che con passione e impegno contribuiscono a mantenere vivo il legame con la propria terra.