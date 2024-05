Quart: Impegno e visione della Giunta Bertholin

Al centro delle comunicazioni del Sindaco Fabrizio Bertholin, emerge un chiaro impegno nei confronti della città e dei suoi cittadini, con azioni concrete volte a migliorare la qualità della vita e a garantire un futuro prospero per tutti.

Una delle questioni affrontate riguarda la posa della fibra ottica, un servizio fondamentale per la connettività e lo sviluppo digitale del territorio. Il Sindaco ha annunciato che l'Amministrazione comunale sta agendo per garantire il corretto ripristino dei lavori eseguiti lo scorso anno, attraverso l'invio di una diffida agli appaltatori coinvolti. Inoltre, gli uffici comunali stanno monitorando attentamente l'esecuzione dei lavori attualmente in corso, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.

Bertholin ha anche espresso gratitudine verso i cittadini che hanno partecipato alla giornata di corvée "Quarteins pour Quart", dimostrando un forte senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio territorio. Queste iniziative di volontariato testimoniano l'importanza della collaborazione tra amministrazione e comunità nel perseguire obiettivi comuni di miglioramento del territorio.

Tra i punti all'ordine del giorno, particolare rilievo è stato dato all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Il bilancio consuntivo riflette una gestione oculata delle risorse, con entrate e spese ben definite. È incoraggiante notare che una parte dell'avanzo di amministrazione è stata destinata a investimenti strategici per il futuro della città.

Il sindaco Bertholin

Nel dettaglio, la seconda variazione al bilancio 2024/26 è stata approvata con l'impiego di parte dell'avanzo di amministrazione per finanziare importanti progetti. Tra questi, spiccano l'attivazione di un servizio di assistenza pre e post-scuola, i lavori di sistemazione della discarica comunale di Champs meilleurs e la realizzazione di un parcheggio in loc. Berthod, a Ville-sur-Nus. Questi interventi mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a valorizzare il territorio comunale.

Inoltre, il consiglio ha preso visione del documento di fattibilità riguardante la ristrutturazione della scuola secondaria "Don Benigno Favre" del Villair de Quart, dimostrando una visione proattiva nell'affrontare le sfide legate all'edilizia scolastica.

Infine, l'approvazione del piano economico e finanziario relativo alla TARI 2024 testimonia l'attenzione dell'amministrazione verso la sostenibilità ambientale e la gestione responsabile dei rifiuti.

Il Sindaco Bertholin si conferma come un punto di riferimento per la comunità di Quart, con un impegno costante e una visione lungimirante per il futuro della comunità. Attraverso una gestione oculata delle risorse e un dialogo aperto con i cittadini, si prospetta un cammino di crescita e sviluppo sostenibile per Quart.