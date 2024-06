Il Comune di Valtournenche fa chiarezza sullavendica del Cinéma des Guides

Nel 2016, il Comune ha acquistato il Cinéma des Guides per 320mila euro dalla famiglia Minuzzo, con l'obiettivo di riqualificare l'immobile. Tuttavia, nel 2017, il Comune è stato commissariato e i lavori sono stati interrotti.

La nuova amministrazione, insediata a maggio 2018, ha ripreso il progetto ma ha dovuto fronteggiare l'emergenza sanitaria, che ha ulteriormente ritardato i lavori. Nel frattempo, la famiglia Minuzzo ha venduto la proprietà sovrastante il cinema alla società Lioy, e nel 2022 un idrante rotto ha allagato la sala, peggiorando la situazione.

Nel 2023, la società Lioy ha venduto una parte dell'edificio ad altri proprietari, creando una situazione condominiale complessa. Durante l'assemblea di luglio 2023, è stato nominato un amministratore, e il Comune, in minoranza, ha chiesto assistenza legale.

Il 18 ottobre 2023, è stato presentato un progetto di riqualificazione energetica dell'edificio. Il Comune si è astenuto dalla votazione per mancanza di tempo per valutare adeguatamente il progetto. Tuttavia, la maggioranza dei proprietari ha approvato il progetto, che prevedeva una spesa di circa 4 milioni di euro, di cui 1,2 milioni a carico del Comune.

Su consiglio del legale, il Comune ha impugnato la delibera e, durante la procedura di mediazione, è emersa la decisione di vendere l'immobile. Una perizia ha stabilito il valore del cinema in 339mila euro, ma il Comune è riuscito a venderlo per 450mila euro.

La vendita è stata decisa per evitare le spese di ristrutturazione e gestione di un immobile che non sarebbe stato utilizzabile senza ingenti investimenti. La Giunta ha illustrato questa decisione durante una seduta del Consiglio comunale a marzo 2024 e ha in programma un incontro con la popolazione per spiegare meglio le motivazioni.

Il ricavato della vendita sarà utilizzato per realizzare una struttura polifunzionale a Breuil-Cervinia, già in fase di progettazione.

In allegato, due fotografie mostrano la parte di proprietà del Comune e la posizione del Cinéma des Guides a livello seminterrato.