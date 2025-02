Saint-Vincent: Il Consiglio comunale applaude la vice sindaca-cantante Maura Susanna

Il sindaco Francesco Favre ha aperto la seduta con una comunicazione di ringraziamento per Maura Susanna, che ha portato Saint-Vincent e la Valle d'Aosta in primo piano nella trasmissione televisiva The Voice Senior. Un gesto di riconoscimento che ha visto i gruppi di minoranza omaggiare la vicesindaco con un mazzo di fiori. Susanna ha ringraziato i presenti e ha invitato tutti a seguire il suo percorso nel programma.

Il Consiglio ha poi esaminato quattro interpellanze presentate dai gruppi consiliari. La prima riguardava l’utilizzo dei sentieri da parte delle biciclette da downhill, con particolare attenzione alla sicurezza dei pedoni e ciclisti. La capogruppo Carmen Jacquemet ha espresso la preoccupazione di alcuni cittadini riguardo al transito a velocità elevate sui percorsi in discesa. Il sindaco ha risposto assicurando che l’utilizzo di questi sentieri è consentito, a patto che i ciclisti rispettino le necessarie precauzioni di sicurezza. Inoltre, è stato annunciato che, in futuro, le piste saranno dedicate esclusivamente ai pedoni, mentre le biciclette da downhill avranno percorsi dedicati.

La seconda interpellanza si è concentrata sull’imposta di soggiorno, in particolare sulle entrate derivanti dagli affitti brevi. L’assessore Marco Ciocchini ha fornito i dati sulle presenze turistiche, sottolineando che la tassa di soggiorno rappresenta uno strumento utile per bilanciare gli interessi dei vari operatori del settore e dei residenti. Sebbene alcuni proprietari abbiano incontrato difficoltà nel rispettare le nuove procedure, l’amministrazione ha deciso di supportarli direttamente, evitando l’uso del sistema automatico, che sarà introdotto in futuro.

Un altro tema rilevante è stato quello delle Terme di Saint-Vincent, sollevato dalla consigliere Giacinta Merlin. La discussione si è focalizzata sulla possibile chiusura del Centro dialisi, con il sindaco che ha confermato che le trattative sono ancora in corso e che il Comune sta lavorando per trovare una soluzione con l’Ausl VdA e il gestore. La chiusura del centro è prevista per il 31 dicembre 2025, ma il Comune sta cercando di salvaguardare la struttura e valutare nuove destinazioni.

L’ultima interpellanza ha riguardato i lavori in corso per l’asilo Cretier-Joris, fermo da alcuni giorni a causa di problemi tecnici. Il sindaco ha spiegato che la tracciatura delle fondazioni è iniziata a fine febbraio e che il completamento del cantiere è stato prorogato a metà 2026.

Il Consiglio ha anche trattato la questione della Cittadella Media Valle, approvando il progetto che sarà realizzato in collaborazione con il Comune di Châtillon e finanziato dalla Regione. La vicesindaco Susanna ha spiegato che il progetto prevede l’utilizzo di locali comunali non più occupati dalla Cooperativa Nella e sarà focalizzato su attività per i giovani, come richiesto da un questionario somministrato alla comunità.

In ambito economico, il Consiglio ha approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2025/27, confermando le risorse per i rinnovi contrattuali e per il Palais. Sono stati inoltre inclusi nel Piano delle alienazioni immobiliari dei beni comunali per un valore di 50mila euro.

Sul fronte fiscale, sono state modificate le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2025, con l’introduzione di una misura agevolativa per i commercianti che usufruiscono di immobili a destinazione commerciale. L’assessore Bréan ha ricordato che l’obiettivo è stimolare il commercio, seppur con una minore entrata nelle casse comunali, pari a 50mila euro. È stato anche sottolineato l’impegno per una rimodulazione della tassa sui rifiuti per le attività commerciali.

Infine, il Consiglio ha approvato all’unanimità modifiche ai Regolamenti comunali in materia di entrate, lo schema di adesione alla piattaforma regionale per i pagamenti telematici integrati con il sistema pagoPA – VDAPay e la modifica alla convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per l’esercizio associato di funzioni comunali.

La seduta si è conclusa con un rinnovato impegno da parte dell’amministrazione comunale a favorire il dialogo con la cittadinanza e a rispondere alle esigenze di una comunità in crescita e in continuo cambiamento.