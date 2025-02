Chatillon: Finanziamento di 7mila euro per il Corps philharmonique de Châtillon,

Le modifiche riguardano principalmente l'attività di accertamento, con l'introduzione del preavviso di accertamento, e la gestione degli interessi applicabili, in seguito alla modifica del tasso legale. Questi adeguamenti sono necessari per allinearsi alle recenti modifiche normative.

È stato inoltre approvato un emendamento al Regolamento relativo all’Imposta municipale propria (Imu), in particolare per quanto riguarda gli immobili occupati abusivamente. Come previsto da una sentenza della Corte costituzionale, l’Imu non sarà dovuta per l’anno in corso né per gli anni precedenti e accertabili, qualora il proprietario presenti un diritto reale sull'immobile.

Altra modifica importante riguarda il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. L’introduzione di alcuni commi agli articoli 1 e 10 serve a garantire la parità di gettito rispetto alle norme precedenti e a chiarire le condizioni di applicabilità.

Un altro punto rilevante della seduta è stato l’approvazione del subentro del Bacino Imbrifero Montano (BIM) nella titolarità contrattuale di un mutuo contratto dal Comune per opere destinate al servizio idrico integrato. A partire dal 1° luglio 2025, il BIM subentrerà nella gestione delle reti di acquedotto e fognatura, assumendo anche il pagamento delle rate residue del mutuo, che scadranno nel 2026.

Il sindaco Camillo Dujany ha anche espresso soddisfazione per la presentazione dei progetti "Cittadella Media Valle" e "Cucinare in salute". Inoltre, l’assessore Elsa Frutaz ha annunciato il finanziamento di 7mila euro da parte del Comune per il Corps philharmonique de Châtillon, che ha ringraziato per il sostegno ricevuto nella realizzazione di attività giovanili.

La seduta si è conclusa con le interrogazioni a risposta immediata. La consigliera Gilda Gallo ha chiesto chiarimenti sulla pulizia della colonia felina vicino all’Usl, ricevendo la risposta che la gestione delle colonie è di responsabilità dei privati, ma che i veterinari regionali eseguiranno un’ispezione. Gallo ha sollevato anche il problema dell’assenza di un volontario per l’attraversamento pedonale all’ingresso della scuola elementare. Il sindaco ha confermato che la Polizia locale si occupa del servizio, tranne il lunedì, ma ha preso atto della segnalazione.

Il consigliere Guido Dondeynaz ha chiesto informazioni sulla stabilizzazione della rotonda in corso di realizzazione all’ingresso del borgo. Il sindaco ha spiegato che verranno effettuate modifiche per rinforzare la struttura, con l’utilizzo di materiale ad alta granulometria e resine a rapida asciugatura, sottolineando che i costi del ripristino sono a carico dell’impresa.

Infine, il consigliere Riccardo Donazzan ha chiesto se l’area picnic vicino al tiro a volo fosse stata inserita nella convenzione. La vicesindaco Dorina Brunod ha spiegato che l’area è parte del piano di sistemazione della Regione Valle d’Aosta e che saranno piantati nuovi alberi e sistemate le panchine. L’affidamento in gestione è in fase di valutazione, ma l’intenzione è quella di valorizzare l’area, anche in considerazione della nuova club house del tiro a volo.