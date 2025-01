Valtournenche celebra il futuro: Una festa per i nati 2024 e i diciottenni della Comunità

La cerimonia ha avuto un grande valore simbolico, sottolineando l’importanza del futuro e della continuità della tradizione. I 21 nati del 2024 e i 20 cittadini che hanno raggiunto la maggiore età sono stati al centro di un momento speciale di celebrazione e riconoscimento, che ha coinvolto tutta la comunità.

La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale, un momento di raccoglimento che ha preceduto l’inizio dell’iniziativa istituzionale. Al termine della funzione religiosa, l’Amministrazione comunale ha dato il via alla cerimonia, che ha visto una partecipazione calorosa da parte della cittadinanza. Ogni neo diciottenne ha ricevuto una pergamena celebrativa, simbolo del passaggio all'età adulta, accompagnata da una copia dello Statuto di Autonomia della Regione Valle d'Aosta e due volumi che raccontano la storia e la cultura di Valtournenche, a testimonianza di quanto sia importante il legame con il territorio e la sua identità.

Anche i nati sono stati celebrati con una particolare attenzione. A ciascuno di loro è stata consegnata una pergamena speciale, insieme a una Puetta, il tradizionale costume tipico, simbolo della cultura e delle tradizioni locali. Questo gesto non solo segna l’ingresso di nuovi piccoli cittadini nella comunità, ma sottolinea anche l’importanza di preservare e trasmettere le tradizioni alle nuove generazioni.

La sindaco Elisa Cicco ha commentato con emozione l’iniziativa, esprimendo la sua gratitudine e soddisfazione per questo appuntamento annuale che rappresenta un momento particolarmente significativo per la comunità. «I giovani rappresentano l’avvenire di Valtournenche e sono la linfa vitale della nostra comunità. I nuovi nati portano con sé la promessa del domani, mentre coloro che si affacciano alla vita adulta arricchiscono il presente con la loro energia e le loro aspirazioni. Una comunità di montagna come la nostra ha il dovere di guardare al progresso e all'innovazione, mantenendo sempre vivo il legame con il proprio patrimonio storico e le tradizioni. Questi momenti di condivisione ci offrono lo stimolo e l'ispirazione per continuare a lavorare con dedizione alla costruzione del futuro», ha dichiarato con orgoglio.

La festa patronale di Valtournenche si è quindi trasformata in un’occasione per celebrare non solo la tradizione e la storia del paese, ma anche l’energia e la vitalità delle nuove generazioni, in un perfetto equilibrio tra passato e futuro. L'iniziativa, che ha visto anche la partecipazione di numerosi cittadini e famiglie, rappresenta un'importante occasione di comunità, di condivisione e di riflessione sul cammino che la comunità di Valtournenche intraprenderà nei prossimi anni.