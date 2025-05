VALLE D’AOSTA SMART & PULITA: DAL 12 MAGGIO AI PIEDI DEL MONTE BIANCO RIFIUTI SOLO CON LA ECO-TESSERA O APP

È tempo di cambiare abitudini. Dal 12 maggio, nei Comuni delle Unités Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc, conferire i rifiuti non sarà più un gesto automatico, ma un atto consapevole. Scatta infatti l’attivazione ufficiale dell’accesso informatizzato ai contenitori stradali: si potrà aprirli solo con l’Eco-tessera personale oppure tramite app dedicata sullo smartphone.

Il progetto – promosso da Aprica e Quendoz per il subATO A – rappresenta un salto di qualità nella gestione dei rifiuti, con benefici concreti per ambiente, cittadini e pubblica amministrazione. Basta abbandoni selvaggi, basta sacchetti sbagliati: da oggi ogni gesto sarà tracciato, e chi fa bene sarà premiato.

I dati parlano chiaro: nei primi mesi di sperimentazione, i Comuni che hanno adottato il nuovo sistema hanno visto crescere del 10% la raccolta differenziata. Merito di una popolazione sempre più responsabile, ma anche di un sistema che rende tutto più semplice e controllabile.

Come funziona? Ogni contenitore – nuovo o preesistente – è ora dotato di un lettore. Avvicinando la propria Eco-tessera o attivando l’app Sigma SubATO (scaricabile da PULIamo), si sblocca il coperchio e si può conferire il rifiuto nella giusta frazione. Ogni utenza è monitorata: questo permette una gestione più equa, efficiente e sostenibile, anche in vista del passaggio alla tariffazione puntuale.

E chi non ha ancora la tessera o l’app? Niente paura: basta scrivere a rifiuti@quendoz.it per fissare un appuntamento e ritirare il kit con credenziali e istruzioni. L’app è semplice da usare e spiegata passo passo anche in un video ufficiale disponibile sui siti istituzionali e sul canale YouTube A2A.

Le Unités Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc dimostrano ancora una volta di saper coniugare tutela ambientale e innovazione. Il nuovo sistema informatizzato è un esempio concreto di come anche una regione alpina possa essere laboratorio di buone pratiche europee. Perché la bellezza dei nostri paesaggi merita cittadini all’altezza, e oggi – con un gesto semplice ma significativo – ciascuno può fare la sua parte.

📞 Numero verde a disposizione: 800 437678

🌐 Info e tutorial su www.apricaspa.it

La Valle d’Aosta che cambia parte dai piccoli gesti. E tu, sei pronto a fare la differenza?