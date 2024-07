Donnas: Nuovi fondi per progetto Donnas: borgo millenario sulla via Francigena

L'assemblea ha visto il dibattito sulla seconda variazione di bilancio, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il prossimo triennio e la modifica al regolamento edilizio.

Il Vicesindaco Matteo Bosonin ha illustrato la variazione di bilancio, che si aggira intorno ai 760 mila euro. Questa variazione si rende necessaria per accertare nuove entrate derivanti da un finanziamento del Ministero del Turismo per il progetto "Donnas: borgo millenario sulla via Francigena", dedicato ai cammini religiosi e al restauro di Maison Henrielli. In aggiunta a questi fondi, il Comune ha ottenuto 125 mila euro dal RAVA per finanziare piccole e medie opere.

Le risorse sono destinate a spese ben mirate: 250 mila euro verranno utilizzati per l’efficientamento energetico della palestra, la sistemazione del parco giochi vicino alle scuole e l’illuminazione pubblica. Questi interventi, già programmati e parzialmente finanziati, liberano risorse aggiuntive per altri lavori. Sono previsti ulteriori investimenti in ambito turistico e culturale, come la redazione di un piano turistico, la produzione di un video promozionale legato al Tor des Géants, l'attivazione di un corso di intaglio a Donnas e la realizzazione di un Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD) per l'area del Crestella, che guiderà l'amministrazione nella pianificazione degli sviluppi futuri.

Inoltre, sono stati incrementati i fondi per la manutenzione delle strade e per l'acquisto di attrezzature per i Vigili del Fuoco Volontari, sempre presenti e fondamentali nelle recenti situazioni di emergenza.

La variazione di bilancio e il DUP sono stati approvati con i voti della maggioranza, poiché la minoranza si è astenuta, lamentando di non essere stata adeguatamente coinvolta. L'unanimità ha invece caratterizzato l'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, aggiornato con modifiche tecniche suggerite dai funzionari regionali.

Infine, è stato preso atto riguardo all’edificio situato in località Chignas, dove si prevede la costruzione di un ostello. Il parere tecnico regionale ha confermato che l’immobile non è di interesse storico, ma solo di pregio, e che la sua ristrutturazione dovrà rispettare alcuni vincoli specifici.

Con queste ultime decisioni, il Consiglio Comunale di Donnas chiude la sua attività prima della pausa estiva, preparando il terreno per un ritorno ricco di nuovi progetti e sfide da affrontare al rientro.