Ivrea: Esumazioni ordinarie

L'Amministrazione comunale ha disposto, dall'11 novembre prossimo le esumazioni esumazioni ordinarie di:

- di n. 36 salme sepolte nel campo D - anno 2000, al fine di garantire la disponibilità di spazi per inumazione (vedere elenco allegato);

- di n. 8 salme sepolte nel campo R - di rotazione al fine di garantire la disponibilità di spazi per la rotazione delle nuove esumazioni (vedere elenco allegato);

- di n. 1 salma sepolta in trentennale nel campo G per scadenza della concessione con rinuncia al rinnovo del contratto - ( (vedere elenco allegato);

I familiari, se interessati, sono invitati a richiedere al Servizio di custodia del cimitero di raccogliere i resti mortali in cassette di zinco per essere depositati in cellette o loculi.

Per maggiori dettagli scarica il provvedimento

Il Servizio di Custodia del Cimitero, l’Ufficio Contratti comunale e l’Ufficio di Stato Civile sono a disposizione di quanti interessati per le informazioni dettagliate in merito alle procedure ed ai costi nei seguenti orari:

Cimitero comunale

tel. 0125 - 43084

lunedì – venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Ufficio Contratti

tel. 0125 - 410600

lunedì – giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14:00 alle 16:00

Ufficio Stato Civile

tel 0125 – 410223 o 243 o 244