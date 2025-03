Investimento da 12,3 milioni per il potenziamento della Statale 26, al via i lavori strategici

L'intervento, volto ad adeguare la strada alla categoria C1, rientra in un progetto più ampio di miglioramento delle infrastrutture viarie della regione. Il progetto si propone di garantire una maggiore sicurezza e fluidità del traffico, con particolare attenzione alle necessità di una zona ad alta frequentazione turistica, come quella che si estende lungo la Valle d'Aosta.

Il piano di intervento prevede diverse fasi. Nella prima, che inizierà il 24 marzo e terminerà il 23 maggio, è stato deciso di attivare un senso unico alternato in un tratto di circa 300 metri, compreso tra il km 57,600 e il km 57,900, all’altezza di Arnad. La regolazione del traffico sarà gestita tramite movieri in caso di afflusso intenso di veicoli, per limitare al massimo i disagi alla circolazione. Questi lavori fanno parte di un investimento complessivo di circa 12,3 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza della strada.

La SS26 è una delle principali arterie di collegamento della regione, e il progetto di ammodernamento si inserisce in un contesto di costante evoluzione delle infrastrutture in Valle d’Aosta, dove il traffico di passaggio e quello legato al turismo montano necessitano di una viabilità adeguata e sicura. Con la realizzazione di questi interventi, la Statale 26 potrà ospitare in modo più efficiente sia il traffico locale che quello proveniente da altre regioni, rispondendo alle esigenze di una zona con una forte vocazione turistica e commerciale.

L'allargamento della sede stradale rientra in una serie di interventi volti a migliorare la sicurezza stradale, ridurre i punti di congestione e offrire ai residenti e ai turisti una viabilità più moderna e funzionale. Nonostante i disagi temporanei legati ai lavori, questi miglioramenti sono fondamentali per garantire una maggiore capacità della strada e una migliore gestione del traffico, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica.

La Regione ha sottolineato l'importanza di questi lavori non solo per la sicurezza, ma anche per lo sviluppo e il potenziamento dell'infrastruttura viaria regionale. La conclusione di questi lavori è attesa con impazienza, poiché rappresenta un passo significativo per migliorare la qualità della vita degli abitanti della Valle d’Aosta e rendere più agevole la circolazione per i visitatori della regione.