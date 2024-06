Saint-Christophe: L'IMU come nel 2019

Nelle proprie comunicazioni, il sindaco Paolo Cheney ha fatto il punto sull’andamento del programma di legislatura, sottolineando la trasparenza e correttezza nelle comunicazioni con i cittadini. Il programma è stato sostanzialmente completato grazie alla collaborazione del personale e al buon rapporto tra Consiglio e Giunta, nonostante le sfide burocratiche e la carenza di personale.

Il sindaco ha annunciato che, all'inizio della settimana, presso la sede dell'Unité des Communes, è stato firmato l'accordo sul Fondo unico aziendale con le delegazioni sindacali. Questo permetterà al Comune di erogare circa 1.159 euro medi per dipendente.

Cheney ha chiarito la questione del presunto aumento dell'Imu, spiegando che l'aliquota non è aumentata e resta quella applicata prima dell'emergenza sanitaria del 2020. Durante la crisi economica degli anni 2020-2023, il Comune ha ridotto temporaneamente l'Imu, ma dal 2024 è tornato alle aliquote del 2019, le minime previste dalla legge. Non sono previsti ulteriori aumenti dell'Imu.

Il sindaco ha informato che il programma delle pensiline auto nei centri storici subirà un aggiustamento a causa delle lunghe procedure urbanistiche nelle zone storiche. Attualmente, le pensiline sono in fase di installazione a Senin e Bagnères.

Dopo le dichiarazioni del sindaco, sono stati approvati i verbali della seduta del 29 aprile 2024 e la terza variazione al Bilancio di previsione 2024/26. Questa variazione include un'entrata maggiore di 11.689,84 euro e una variazione compensativa di 69mila euro. Ci sono maggiori spese di investimento per 543.114,72 euro, finanziate dalla Regione Valle d’Aosta per l’ammodernamento del campo sportivo, dai fondi del programma Next Generation EU, dall'avanzo di amministrazione e da entrate correnti non ancora utilizzate.

L'assessore al Bilancio e servizi finanziari, Davide Casola, ha precisato che 18.500 euro serviranno per la sostituzione temporanea di un cantoniere e altri 16mila euro per un geometra all'Ufficio tecnico. Inoltre, 45mila euro saranno destinati alla sostituzione degli arredi nelle scuole comunali. Nella variazione è incluso anche un finanziamento di 80mila euro per il parcheggio della Grand Charrière, che permetterà un accesso diretto sulla Strada regionale 16 grazie a un accordo con la sede Rai di Saint-Christophe.

L'Assemblea ha esaminato una richiesta privata per costruire un garage per ampliare una cantina di vinificazione e ha proceduto all'acquisizione di diverse strade comunali, precisando che queste erano frazionate ma non ancora acquisite al demanio pubblico.

Infine, il sindaco ha affrontato l'ordinanza di bollitura dell’acqua, spiegando che, nonostante le complicazioni dovute al passaggio della gestione alla Sev, il problema è stato risolto rapidamente grazie all’impegno di tutti e i cittadini sono stati costantemente aggiornati tramite il canale informativo comunale WhatsApp.