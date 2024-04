Charvensod: Decisioni e progetti per lo sviluppo sociale ed economico

L'adunanza, come da tradizione, si aperta con l'approvazione dei verbali della precedente seduta del 22 Febbraio. Subito dopo il Sindaco, Ronny Borbey, ha annunciato un importante passo avanti riguardante le problematiche emerse dai lavori condotti sul territorio da Open Fiber. Con l'incarico affidato all'Avv. Carnelli per una diffida, il Consiglio si è mosso con determinazione per garantire il ripristino dei luoghi, tutelando gli interessi della comunità.

Tra le decisioni più significative, spicca la modifica del regolamento del Consiglio Comunale, seguita dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2023. Con un risultato di amministrazione pari a 2.704.426,56 euro, suddivisi in diverse voci, si è delineata una gestione finanziaria attenta e oculata, rispecchiando un impegno costante verso la trasparenza e la responsabilità.

Un altro punto cruciale è stato l'approvazione del Piano Economico Finanziario dell'Unité Mont-Emilius, evidenziando la volontà di collaborazione e coordinamento tra i diversi enti territoriali. Le tariffe della TARI per il 2024, approvate all'unanimità, riflettono una ponderata considerazione delle esigenze della comunità e della sostenibilità ambientale.

Nel corso dell'adunanza, il Consiglio ha anche affrontato le necessità di investimento e sviluppo del territorio. La variazione n.2 al bilancio di previsione 2024/26 ha destinato risorse significative per progetti di riqualificazione urbana, manutenzione stradale e valorizzazione del patrimonio locale. Questi interventi non solo mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche a preservare e valorizzare l'identità storica e culturale del comune.

Il sindaco Ronny Borbey

Un'altra priorità emersa durante la seduta è stata la sicurezza idraulica, con l'approvazione dei lavori di sistemazione del torrente Comboé, promossi dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Questo intervento testimonia l'importanza attribuita alla protezione dell'ambiente e alla prevenzione del rischio idrogeologico, garantendo una maggiore sicurezza per tutti i residenti.

Infine, sono state ratificate importanti convenzioni di collaborazione, sia con il Comune di Aosta che con il Comune di Pollein, evidenziando la volontà di lavorare in sinergia per promuovere lo sviluppo locale e ottimizzare le risorse disponibili.

Il Consiglio Comunale di Charvensod ha dimostrato un impegno concreto e una visione lungimirante nell'affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano. Con una leadership attenta e una partecipazione attiva dei cittadini, il futuro del comune si prospetta luminoso e promettente.