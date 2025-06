Forza Italia VdA: Confronto sulla PAC per Rilanciare Agricoltura e Territori

Sabato 7 giugno, alle ore 18, la sala conferenze della società cooperativa Cofruits (località Cognein n. 6, Saint-Pierre) ospiterà un importante incontro pubblico organizzato dal coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta. L'evento, intitolato "Una nuova Politica Agricola Comune per rilanciare i territori e tutelare le produzioni d'eccellenza", vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico nazionale ed europeo.

A moderare il dibattito sarà Emily Rini, responsabile nazionale del Dipartimento per le Politiche della Montagna e segretaria regionale di Forza Italia Valle d'Aosta. L'incontro, che si preannuncia come un'occasione di confronto cruciale per il settore agricolo locale, vedrà interventi di rilievo. Saranno presenti Maurizio Gasparri, Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, e due europarlamentari: Flavio Tosi di Forza Italia, membro della Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, e Herbert Dorfmann della Südtiroler Volkspartei, componente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

L'iniziativa è rivolta non solo alle categorie e ai consorzi agricoli locali, ma anche a tutti i cittadini interessati al futuro dell'agricoltura e alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza. Gli organizzatori sottolineano che l'incontro è di carattere pubblico e che le tematiche affrontate non sono correlate alla materia referendaria. La stampa è invitata a partecipare per coprire l'evento.