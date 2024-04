Rinnovamento e nuove sfide: La Cisl Valle d’Aosta avanza con determinazione

Nella fresca mattinata di martedì 23 aprile 2024, nella solenne cornice della sala riunioni della sede di Saint-Christophe, si è svolto il Consiglio generale della Cisl Valle d’Aosta. Un momento di grande importanza per il sindacato, che ha visto la nomina di nuove figure di spicco e l'istituzione di nuovi dipartimenti, segnando un passo avanti verso un futuro di impegno e innovazione.

Un Nuovo Corso: Enzo Berthod e il Rinnovamento della Segreteria Confederale

Dopo il pensionamento del segretario Fausto Renna, il Consiglio generale ha proceduto con il voto a scrutinio segreto per la nomina del nuovo componente di Segreteria confederale. Il verdetto è stato chiaro: Enzo Berthod è stato eletto a far parte della Segreteria confederale, affiancando il Segretario generale Jean Dondeynaz e la Segretaria organizzativa Manuela Malesan. In un momento cruciale per il sindacato, Dondeynaz ha accolto Berthod con parole di elogio: "Enzo Berthod è figura autorevole che mette a disposizione la sua esperienza a supporto della Segretaria confederale Cisl Valle d’Aosta in un momento storico in cui il sindacato è chiamato a nuove sfide sia sul tema della contrattazione sia, più in generale, sul tema dei diritti dei lavoratori e dei cittadini."

Sicurezza e Mobilità: Nuovi Dipartimenti per Nuove Prospettive

Durante il Consiglio Generale, il focus è stato posto sulla fondamentale tematica della "SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO". Dopo un ampio dibattito, è stata presa la decisione di istituire un gruppo di lavoro intercategoriale dedicato a questo importante tema, con l'obiettivo di implementare piani formativi e condividere le migliori pratiche.

Da dx: il Segretario generale Jean Dondeynaz, Vincenszo Albanese Segretario Cisl Pensionati, Enzo Berthod e la Segretaria organizzativa Manuela Malesan

Ma le novità non si fermano qui. Il Consiglio ha anche approvato la creazione di due nuovi Dipartimenti, rispecchiando così la volontà di affrontare le sfide moderne con una visione innovativa:

Il "Dipartimento Mobilità" sotto la guida di Domenico Crea

Il nuovo Dipartimento della "MOBILITÀ" è stato istituito con Domenico Crea, segretario generale della categoria Trasporti CISL VDA (FIT CISL), come coordinatore. Questa iniziativa risponde all'importanza crescente della mobilità nella società contemporanea, con l'obiettivo di affrontare le sfide legate ai trasporti e alla logistica, garantendo al contempo la sicurezza e i diritti dei lavoratori del settore.

Il "Dipartimento Pari Opportunità" con Alessia Démé alla Coordinazione

Un altro passo significativo è stato compiuto con la creazione del Dipartimento Pari Opportunità, il cui coordinamento è stato affidato ad Alessia Démé, segretaria della categoria CISL Scuola ed esperta di politiche sindacali di genere. Questo dipartimento si pone l'obiettivo di promuovere politiche volte all'uguaglianza di genere e al rispetto dei diritti delle donne sul lavoro e nella società. Alessia Démé assume la carica di Coordinatrice Donne Cisl Valle d’Aosta, portando avanti un impegno importante per la tutela e la promozione delle pari opportunità.

Un applauso al passato, un saluto e un ringraziamento

In chiusura, il Consiglio ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a Giulia Stacchino per il suo prezioso lavoro a favore della rete pari opportunità. Un applauso al passato, un saluto al nuovo, e un ringraziamento sincero per il lavoro dedicato a promuovere una società più equa e inclusiva.

Verso un futuro di impegno e solidarietà

In questo giorno di cambiamenti e rinnovamento, la Cisl Valle d’Aosta si prepara ad affrontare le sfide del futuro con determinazione e impegno. I nuovi membri della Segreteria confederale e dei Dipartimenti portano con sé un bagaglio di esperienze e idee, pronti a guidare il sindacato verso orizzonti di sicurezza, mobilità e pari opportunità. Con la certezza che solo insieme, condividendo conoscenze e impegnandosi con passione, si può costruire un futuro migliore per tutti i lavoratori e i cittadini della Valle d’Aosta.