Al Casinò di Saint Vincent ad aprile confermati i risultati dello stesso mese del 2023

Il mese di aprile si chiude con un incasso per la casa da gioco di 6.742.592 euro, confermando i risultati di aprile 2023 con un leggero scostamento positivo di 25.584 euro, dovuto al lieve incremento dei giochi da tavolo incassano 3.031.742 euro (più 1%).

IL PROGRESSIVO ANNUO – I primi 4 mesi confermano il trend positivo di costante miglioramento dell’ultimo periodo. Il progressivo introiti lordi è pari a 24.631.380 euro, il 9% in più rispetto al 2023, ripartiti in 11.208.696 euro ai tavoli da gioco e 13.422.684 euro alle slot machine. Gli ingressi al 30 aprile 2024 sono 114.322 in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

GRAND HOTEL BILLIA – Nel mese di aprile 2024 gli introiti delle vendite dirette ammontano a 375.373 euro, il 36% in più rispetto ad aprile 2023.

Anche l’andamento dell’offerta alberghiera dei primi 4 mesi conferma un trend positivo con ricavi da vendite dirette pari a oltre 1,7 milioni di euro con un incremento sullo stesso periodo del 2023 del 22%. L’occupazione media delle camere dall’inizio dell’anno è del 44% mentre nel 2023 era il 42%.