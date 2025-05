Condivisione e chiarezza: l’impegno di Confcommercio VdA per il commercio valdostano

Confcommercio VdA prende posizione: rispetto per la tradizione, attenzione al territorio

In un momento delicato per il commercio locale, Confcommercio Valle d’Aosta sceglie la via della trasparenza e della responsabilità, intervenendo con una nota ufficiale in merito alla manifestazione “Foire Internationale des Alpes – Mercato Europeo”, organizzata da ANVA Confesercenti e in programma ad Aosta dal 30 maggio al 2 giugno in Piazza Plouves e Via Torino.

La storica associazione di categoria, che rappresenta e tutela il tessuto del commercio, del turismo e dei servizi in Valle d’Aosta, precisa di non avere alcun legame con tale evento, che replica format e location del Mercato Europeo FIVA Confcommercio, appuntamento autunnale ormai consolidato e riconoscibile nella vita della città.

“Siamo rammaricati – si legge nella comunicazione – nel constatare che l'iniziativa in questione ripropone non solo il modello commerciale ma anche la collocazione del nostro evento, creando potenzialmente confusione nei cittadini e negli operatori. Riteniamo che si sarebbe potuto scegliere un’area alternativa, in un’ottica di valorizzazione più ampia del tessuto urbano e di minori disagi per i residenti della zona”.

Una posizione espressa con chiarezza da Ermanno Bonomi (nella foto), presidente di Confcommercio Aosta, che sottolinea il valore delle manifestazioni locali, purché inserite in una logica equilibrata di gestione urbana:

“Come Confcommercio Valle d'Aosta, siamo da sempre attenti alle esigenze sia degli operatori commerciali che dei cittadini. Pur riconoscendo il valore delle iniziative che animano il nostro territorio, riteniamo fondamentale una programmazione degli eventi che tenga conto dell’impatto sulla vivibilità dei quartieri e della necessità di valorizzare diverse aree della nostra città”.

Parole che trovano il pieno sostegno del presidente regionale Graziano Dominidiato e del direttore generale Adriano Valieri, impegnati da tempo in una visione di sviluppo del terziario che coniughi innovazione, promozione e rispetto per l’identità commerciale valdostana.

Un presidio costante per il commercio e il terziario valdostano

Confcommercio VdA non si limita a prendere posizione su un singolo evento, ma rilancia il suo ruolo di presidio e interlocutore qualificato per istituzioni e cittadini. In una fase economica segnata da trasformazioni profonde, tra e-commerce, inflazione e nuove abitudini di consumo, è fondamentale costruire una rete solida tra operatori, pubblico e associazioni.

L'obiettivo è tutelare il commercio di prossimità, valorizzare le competenze locali, garantire una programmazione degli eventi coerente e condivisa e incentivare una rigenerazione urbana equilibrata, che non si concentri solo su alcune zone del centro ma coinvolga tutta la città, in un’ottica diffusa e partecipativa.

Condivisione, trasparenza e tutela degli interessi collettivi: su questi valori Confcommercio VdA continua a fondare il proprio impegno quotidiano, con l’energia del presidente Dominidiato, la visione organizzativa del direttore Valieri e la concretezza di chi, come Bonomi, vive ogni giorno il contatto diretto con commercianti, cittadini e istituzioni.