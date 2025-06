Bonifico Istantaneo SEPA: veloce, sicuro, ma con attenzione

Il Bonifico Istantaneo SEPA, tecnicamente noto come Single Euro Payments Area Instant Credit Transfer (SCT Inst), è una modalità di trasferimento di denaro in euro secondo standard uniformi all’interno dell’area SEPA. Questa comprende non solo i Paesi dell’Unione Europea, ma anche quelli dello Spazio Economico Europeo e altri Paesi che utilizzano l’euro nei pagamenti.

I bonifici istantanei permettono di inviare denaro in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come funziona?

Per effettuare un bonifico istantaneo è necessario che il proprio fornitore di servizi di pagamento aderisca al servizio.

L’importo da inviare deve essere immediatamente disponibile sul conto corrente, ed è necessario avere il codice IBAN del beneficiario.

Dopo aver inserito l’importo e la causale, la transazione viene confermata e il beneficiario riceve i fondi entro pochi secondi.

Quanto costa?

Il costo varia da banca a banca: da 1 euro fino a 2,30 euro.

Alcune banche applicano una commissione variabile in base all’importo trasferito, con un minimo e un massimo.

Dal luglio 2019, il limite massimo trasferibile è stato esteso a 100.000 euro, offrendo maggiore flessibilità agli utenti. Tuttavia, è sempre importante verificare le condizioni applicate dalla propria banca.

Differenze con il bonifico ordinario

L’unica vera differenza è la velocità di esecuzione: entrambi seguono lo stesso schema tecnico, ma nel bonifico istantaneo il trasferimento è immediato.

Cosa cambia dal 9 ottobre 2025?

Entro questa data:

tutte le banche dovranno offrire il servizio di bonifico istantaneo;

sarà obbligatoria la verifica della corrispondenza tra nome del beneficiario e IBAN.

Costi equiparati ai bonifici ordinari

Una delle novità più importanti del nuovo regolamento è che i bonifici istantanei non potranno costare più dei bonifici tradizionali.

Una svolta per i consumatori, spesso costretti a pagare di più per l’urgenza del trasferimento.

Estensione anche ai Paesi extra-euro

Il nuovo quadro normativo estende l’uso dei bonifici istantanei anche ai Paesi dell’UE che non adottano l’euro come valuta ufficiale, purché i loro conti bancari supportino transazioni in euro.

Un passo avanti verso una maggiore integrazione economica europea.

Maggiore attenzione alla sicurezza

Il regolamento insiste sulla sicurezza: i fornitori di servizi saranno tenuti a rafforzare i sistemi antifrode.

Con l’aumento degli attacchi informatici e delle truffe, questa è una misura attesa e necessaria.

Bonifico istantaneo: attenzione ai rischi

Nonostante i vantaggi, ci sono anche alcuni rischi importanti da considerare:

Frodi e truffe: la rapidità è un’arma a doppio taglio. I truffatori possono approfittarne inviando richieste false di pagamento.

👉 In caso di sospetti, avvisare immediatamente la banca.

Errore umano: digitare male l’IBAN può comportare la perdita dei fondi.

Fortunatamente, le banche stanno implementando controlli in tempo reale, obbligatori dal 9 ottobre 2025.

Impossibilità di revoca: un bonifico istantaneo non è annullabile, salvo in caso di frode, errore tecnico o duplicazione.

Anche in questi casi, solo il fornitore di servizi può bloccare la transazione, mai l’utente.

Accesso non autorizzato: se le credenziali vengono rubate, i malintenzionati potrebbero inviare bonifici a nostra insaputa.

👉 È fondamentale attivare l’autenticazione a due fattori e mantenere le credenziali al sicuro.

Il bonifico istantaneo è uno strumento potente, che rivoluziona il modo di inviare denaro.

Ma velocità non deve significare leggerezza: ogni clic richiede attenzione, consapevolezza e protezione.