Contributi economici dagli Enti Bilaterali del Turismo e del Commercio

Il progetto di riassetto degli Enti Bilaterali del Turismo e del Commercio della Valle d’Aosta, iniziato da alcuni mesi, inizia a dare i suoi frutti.

Al di là delle riflessioni di tutte le componenti per la delicata operazione che ha modificato l’assetto ed implica stravolgimenti sul ruolo assunto dagli Enti finora, l’obiettivo comune dovrebbe essere quello di riassumere lo spirito con cui gli Enti sono stati creati demandando i contenuti ai CCNL, delle relative categorie.

Gli attuali Presidenti degli Enti, Laura Martini del Terziario (UILTuCS UIL) e Henry Dondeynaz del Turismo, (FISASCAT CISL), attraverso gli organi statutari, hanno deciso l’erogazione di contributi economici per i lavoratori, in diverse realtà.

Per la denuncia dei Redditi è previsto un contributo. Altrettanto viene erogato per i lavoratori Part Time ciclico verticale, come quelli delle mense scolastiche che interrompono l’attività seguendo l’interruzione della scuola. La domanda di richiesta va inoltrata dal mese di settembre, con scadenza il 15 Ottobre p.v., recandosi nelle varie sedi sindacali. In contributo riconosciuto ammonta a Euro 400,00, con 45 giorni di assenza dal lavoro e con un ISE non superiore a 30.00,0 Euro.

Altro contributo è destinato agli addetti che hanno superato il periodo di comporto.

Le somme maggiormente consistenti sono impiegate per la formazione professionale e per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in processi di ristrutturazione o stato di crisi.

La proposta del nuovo assetto si riassume con un maggiore coinvolgimento dei soci ai quali si demanda la materia della gestione degli Enti con la dotazione di maggiori risorse da impiegare nell’ampliamento dei servizi da offrire ai Lavoratori ed alle imprese, provenienti dal risparmio sul nuovo assetto previsto, ivi comprese l’utilizzo delle locazioni delle sedi delle Associazioni Datoriali, ADAVA e ASCOM.