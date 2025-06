“Là dove la neve bacia la roccia, nasce l’eccellenza” – Neige Noire premiato a Londra

“Là dove la neve bacia la roccia nasce l’eccellenza”. È qui che prende vita Neige Noire, gin artigianale prodotto in Valle d’Aosta, che ha appena ottenuto un prestigioso riconoscimento alla IWSC di Londra, una delle competizioni più importanti al mondo per il settore degli spirits. Una medaglia di bronzo che ha il sapore del traguardo e della consacrazione, perché arriva nella patria storica del gin, dove nulla viene lasciato al caso.

Ma Neige Noire non è un gin come gli altri: è un racconto liquido, una poesia distillata tra le vette, un’interpretazione alpina che ha saputo stupire anche le giurie internazionali più esigenti. Non è un caso che, prima di Londra, fosse già stato premiato a Los Angeles, portando a casa una medaglia d’argento e una di bronzo.

Un prodotto di frontiera, come la sua terra.

Neige Noire è figlio del suo territorio: viene distillato con passione ai piedi del Monte Bianco, usando botaniche selvatiche raccolte in montagna. Ginepro, mirtilli, gemme di pino e menta alpina: una sinfonia di aromi che racconta la natura aspra e pura della Valle d’Aosta. Il colore nero intenso e avvolgente non è solo una scelta estetica, ma un simbolo di contrasto e profondità, come la neve che si posa sulla pietra lavica, come il giorno che cede alla notte.

Dietro Neige Noire ci sono due fratelli valdostani, Angelo e Matteo Sarica, cresciuti tra sentieri e sogni. Angelo, esperto del mondo food & beverage, vive a Courmayeur e conosce ogni angolo delle sue montagne; Matteo, tra le luci della Silicon Valley, porta nel progetto un respiro internazionale. Insieme hanno costruito una visione familiare che unisce territorio e innovazione, natura e design, radici e futuro.

Una scelta artigianale e sostenibile, che passa da lunghi processi di macerazione e distillazione lenta a bagnomaria, alimentata da energie rinnovabili. Il tempo è un ingrediente fondamentale: 90 giorni di infusione, 60 di affinamento. Perché l’eccellenza non si improvvisa.

Neige Noire non è solo un gin da miscelare: è un distillato pensato per essere degustato on the rocks, senza compromessi. Un omaggio alla purezza e all’essenzialità. Un invito a rallentare, ad ascoltare, a respirare la montagna con ogni sorso.

Con questo riconoscimento a Londra, la Valle d’Aosta si ritaglia un posto nella mappa mondiale del gin d’autore, dimostrando che anche dalle valli più alte possono nascere progetti di livello internazionale.

Un risultato che non è solo commerciale, ma culturale. Perché Neige Noire è, prima di tutto, un atto d’amore per la propria terra.