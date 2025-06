Confidi Centro Nord approva il bilancio 2024: un successo straordinario tra numeri e visione, con Filippo Gérard protagonista del rilancio

C’è un luogo nel cuore pulsante dell’economia italiana, tra le montagne e le città, dove il credito diventa sostegno vero, e le imprese trovano non solo garanzie ma una spalla solida su cui appoggiarsi nelle sfide quotidiane. Quel luogo è Confidi Centro Nord, una cooperativa che in pochi anni ha conquistato una posizione di leadership nel panorama finanziario delle piccole e medie imprese.

Il bilancio 2024, approvato dall’Assemblea generale dei soci lo scorso 27 maggio, non lascia spazio a dubbi: quasi 2 milioni di euro di utile netto (1.965.113 euro per la precisione) raccontano una storia di successo economico ma anche di visione e strategia. «È un risultato che supera ogni nostra aspettativa», commenta con orgoglio Pietro Carboni, presidente di Confidi Centro Nord. Ma dietro quei numeri c’è molto di più: c’è una struttura organizzativa efficiente, una gestione finanziaria attenta e soprattutto una volontà di servire il territorio con strumenti innovativi e solidi.

Il patrimonio netto tocca i 35 milioni di euro, mentre il coefficiente CET1 si attesta a un sorprendente 54,7%, ben oltre il minimo normativo del 6%. Liquidità e disponibilità finanziarie superano i 38 milioni di euro, segno tangibile di una solidità che poche realtà simili possono vantare.

In questo scenario di eccellenza, il ruolo del valdostano Filippo Gérard emerge come un punto di riferimento imprescindibile. Gérard, membro del Consiglio di Amministrazione, è da anni un attento osservatore e protagonista del tessuto economico valdostano. Con la sua capacità di coniugare attenzione al territorio e visione innovativa, ha contribuito in modo decisivo a tracciare la rotta del rilancio e dell’espansione territoriale del Confidi.

«Filippo porta con sé il valore dell’autonomia e della concretezza valdostana – spiega Carboni – e ha saputo tradurre queste caratteristiche in una strategia di governance che guarda lontano, senza perdere mai di vista le esigenze reali delle imprese.»

Le garanzie prestate nel 2024 su oltre 153 milioni di euro di finanziamenti dimostrano concretamente quanto Confidi Centro Nord sia centrale per il credito alle PMI, riassicurando prudentemente il rischio per più del 60% sul Fondo Centrale di Garanzia. Un dato che sottolinea come la sicurezza e la responsabilità siano al centro della missione di questa cooperativa.

Non solo garanzie: il Confidi ha anche un’attività diretta di concessione di finanziamenti, con un plafond di 80.000 euro per singolo socio e uno stock residuo al 31 dicembre 2024 pari a 4,8 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno per tante imprese che trovano nel Confidi un partner affidabile.

Un’altra mossa strategica che segna il successo di questa stagione è l’acquisizione della sede della Direzione Generale a Firenze. Un investimento che conferma la volontà di crescita e presenza sul territorio, una scelta ponderata che dimostra come Confidi Centro Nord non guardi solo al presente, ma costruisca solide basi per il futuro.

Il 2024 ha inoltre visto l’avvio di un percorso virtuoso di riduzione del pricing per i soci, con la riduzione delle commissioni a vantaggio diretto di chi ogni giorno scommette sul proprio progetto imprenditoriale. «È la nostra maniera di restituire valore – afferma Carboni – e di rafforzare il legame con chi ci sceglie come partner.»

In questo quadro di efficienza, crescita e responsabilità sociale, Filippo Gérard rappresenta la sintesi perfetta tra radicamento locale e ambizione europea. La sua esperienza e sensibilità sono un asset fondamentale per garantire che Confidi Centro Nord continui a essere un punto di riferimento solido, capace di accompagnare le imprese valdostane e non solo nelle sfide di un mercato sempre più complesso e competitivo.