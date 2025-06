Ance Valle d’Aosta al salone “Il lavoro è qui” con un simulatore di macchine edili

Un simulatore di macchine edili di nuova generazione per far conoscere al pubblico come le nuove tecnologie abbiano radicalmente cambiato il mondo delle costruzioni.

Martedì prossimo, 10 giugno, in occasione de “Il lavoro è qui”, evento organizzato dall'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d'Aosta, la territoriale valdostana dell’Ance (associazione Nazionale Costruttori Edili) presenterà nel suo stand un simulatore Multicrane Sim che potrà essere utilizzato da tutti coloro che visiteranno il salone, che si svolgerà dalle 9 alle 12 alla Pepinière d’Entreprises di via Lavoratori Vittime del Col du Mont.

“Si tratta di una macchina che permette di vivere un’esperienza simile a quelle provate su un mezzo che fa movimento terra, come un escavatore o una pala gommata. – sottolinea il presidente di Ance Valle d’Aosta Laurent Visini – In tanti territori italiani il simulatore viene utilizzato per i corsi professionalizzanti e per gli aggiornamenti del personale impegnato in edilizia, come pure in occasione di fiere ed eventi come quello della settimana prossima alla Pepinière d’Entreprises di Aosta. Siamo molto felici di mettere a disposizione dei valdostani che cercano lavoro questa possibilità, anche e soprattutto per far capire come la tecnologia stia cambiando il nostro universo”.

Il salone “Il lavoro è qui”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Giacomo Brodolini, mira a presentare le opportunità di lavoro nella regione. Un’occasione perfetta, considerato che il mondo edile è alla continua ricerca di manodopera specializzata.

“La nostra associazione – conclude il presidente Laurent Visini – parteciperà a questo evento per dare un’immagine rinnovata e innovativa del nostro settore. Mi piacerebbe vedere tante persone, tanti giovani, visitare il nostro stand, che è stato realizzato con l’aiuto degli amici della Cassa Edile di Savona, ente proprietario del simulatore”. Sarà possibile provare il simulatore di macchine edili fino alle 16 di martedì 10 giugno.