STANGATA MARZO 2026

A marzo 2026, le famiglie italiane affrontano una “stangata” stimata mediamente in circa 768 euro annui a causa dei rincari diffusi, con i settori dell’energia e dei trasporti tra i principali responsabili. Nonostante un tasso di inflazione generale contenuto intorno all’1,5%-1,6%, l’instabilità geopolitica — in particolare le tensioni in Iran — ha generato una nuova fiammata negativa.

Aumenti

Energia e bollette

Le previsioni indicano rincari fino a 350-585 euro l’anno per gas e luce, a causa della crisi energetica internazionale. Complessivamente, si stima un aumento del 21,5% per le bollette, con un impatto nazionale di circa 9,3 miliardi di euro.

Come contromisura, il Decreto Energia 2026 ha previsto un bonus bollette automatico da 115 euro per i nuclei con ISEE fino a 9.796 euro.

Trasporti e carburanti

L’indice dei prezzi al consumo per i trasporti è salito a 99,40 punti a febbraio 2026 (rispetto ai 98,20 di gennaio), riflettendo l’aumento dei costi dei carburanti.

Il rialzo dei carburanti sta pesando per circa 30 milioni di euro al mese sul sistema del trasporto pubblico locale (TPL), alimentando il rischio di ulteriori ritocchi alle tariffe per gli utenti.

Il costo del gasolio rimane monitorato, con misure di riduzione delle accise attive per mitigare l’impatto sul settore dell’autotrasporto e, indirettamente, sui prezzi finali dei beni.

Impatto territoriale

I rincari più pesanti si registrano nelle grandi aree metropolitane come Roma, Milano e Napoli. In Lombardia, il solo “conto della guerra” sulle bollette è stimato in 5 miliardi di euro complessivi, ma anche nella nostra regione la situazione non è positiva.

I dati Mimit confermano l’emergenza: la Valle d’Aosta è sul podio dei rincari nazionali. Con il gasolio che sfiora i 2,10 euro al litro, la nostra regione è la terza più cara d’Italia.

L’impatto della crisi in Medio Oriente è immediato e significativo per famiglie e imprese, con ripercussioni inevitabili su trasporti, carrello della spesa e livelli occupazionali. Le guerre attuali — in particolare quelle in Ucraina e Medio Oriente — stanno infatti producendo pesanti ricadute economiche, con stime che indicano rischi per oltre 110.000 lavoratori a causa del rallentamento economico e dei costi energetici.

La crisi energetica e l’inflazione causate dai conflitti portano a un aggravio stimato in circa 768 euro annui medi per nucleo familiare, frenando consumi e investimenti. Le attività più colpite sono quelle a maggiore intensità energetica e le imprese che avevano relazioni commerciali con le aree di crisi, incluse le restrizioni nelle esportazioni.

Possibili interventi immediati

Portare l’IVA al 10% sull’intero volume dei consumi domestici di gas; sull’elettricità, invece, ridurre il peso degli oneri generali di sistema, con un trasferimento parziale sulla fiscalità generale.

Implementazione di bonus energia, taglio delle accise sui carburanti o aiuti diretti alle famiglie meno abbienti.

Accesso facilitato al credito e aiuti di Stato per preservare la continuità operativa delle aziende.