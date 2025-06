Cogne Acciai Speciali, bilancio positivo sul fronte sostenibilità

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, è stato presentato il primo bilancio di sostenibilità del gruppo siderurgico con sede in Valle d’Aosta. Il documento, che fotografa l’operato dell’intero anno 2024, mette in evidenza dati significativi sia in ambito ambientale che sociale.

A livello energetico, oltre il 94% dell’elettricità consumata proviene da fonti rinnovabili certificate, a testimonianza di una strategia orientata alla riduzione dell’impatto climatico. Il gruppo conferma così la volontà di proseguire nel proprio percorso verso un modello industriale sempre più responsabile e trasparente.

Anche sul versante del lavoro, i dati mostrano una forte attenzione alla stabilità occupazionale: più del 93% dei lavoratori risulta inquadrato con contratto a tempo indeterminato. Questo elemento rafforza l’idea di un’impresa che punta sulla centralità delle persone, non solo nella produzione ma anche nella definizione della propria identità aziendale.

Il bilancio sottolinea inoltre i passi compiuti in materia di governance, con l’integrazione progressiva degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l’adesione formale a iniziative internazionali per promuovere la sostenibilità d’impresa.

Nel complesso, emerge il profilo di una realtà industriale in evoluzione, impegnata a rafforzare la propria responsabilità sociale e ambientale, ponendosi all’avanguardia nel panorama della siderurgia italiana. Un percorso che guarda al futuro con l’idea che innovazione e sostenibilità siano elementi inscindibili.