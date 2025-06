Start Cup: idee in gara per cambiare l’economia

Le idee, da sole, non bastano. Ma senza idee non si costruisce nulla. È da questa consapevolezza che nasce e si rinnova la Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, competizione di riferimento per chi ha una visione imprenditoriale e il coraggio di trasformarla in realtà. Innovazione, sostenibilità, inclusione, impatto sul territorio: sono queste le parole chiave della XXI edizione della gara che mette in palio oltre 65 mila euro tra premi in denaro e servizi di supporto.

Un’occasione concreta per chi sogna di avviare una startup, indipendentemente dallo stadio di sviluppo del progetto. L’iscrizione è gratuita, aperta a persone fisiche o già titolari di imprese, e punta non solo a premiare le buone idee, ma a far crescere nuove realtà imprenditoriali sul territorio valdostano e piemontese.

“Con Start Cup promuoviamo un modello di sviluppo che parte dal basso – spiegano gli organizzatori –. Cerchiamo idee originali, ma anche imprenditori motivati a restare e investire nelle nostre regioni, portando innovazione dove ce n’è più bisogno: nell’industria, nei servizi, nell’energia, nella cultura.”

Le categorie in gara toccano i settori chiave dell’economia contemporanea: Cleantech & Energy, ICT, Industrial, Life Science, Turismo e Industria Culturale e Creativa. A queste si affiancano cinque menzioni speciali:

Imprenditoria femminile,

Social Innovation,

Open Innovation / Spin Off Industriali,

Climate Change,

Tecnologie sostenibili.

Una vera e propria mappa dell’innovazione utile non solo a premiare, ma anche a indirizzare e valorizzare le sfide più urgenti della società e del mercato.

Il premio speciale Valle d’Aosta

Oltre ai premi principali (7.500 euro al primo, 5.000 al secondo, 2.500 al terzo), spicca anche quest’anno il Premio Speciale Valle d’Aosta, sempre di 7.500 euro, destinato al miglior progetto che preveda l’insediamento dell’impresa nella Pépinière d’Entreprises di Aosta o Pont-Saint-Martin.

“La nostra Regione sostiene convintamente questa iniziativa – dichiara l’Assessorato regionale allo Sviluppo economico – perché crediamo che le startup possano essere un motore reale di crescita, attrattività e resilienza economica per il territorio. Dobbiamo incentivare chi ha buone idee a restare qui e investire qui”.

C’è tempo fino al 28 luglio 2025 per partecipare alla Fase II – Business Plan Competition, che rappresenta il cuore del concorso. Basta presentare un business plan dettagliato del proprio progetto imprenditoriale per accedere alla selezione.

Tutti gli aggiornamenti, le modalità di iscrizione e le notizie sulla competizione sono disponibili sul sito ufficiale e sui canali social di Start Cup (Facebook, LinkedIn e X).

Perché le idee, da sole, non bastano. Ma con le giuste opportunità, possono cambiare il futuro. Anche quello economico di un’intera Regione.