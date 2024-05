‘Generazione G’, Prénatal e Moige accanto alle famiglie

L’Italia continua a confrontarsi con una tendenza preoccupante: il declino costante delle nascite.

Secondo i dati demografici più recenti pubblicati dall’ISTAT il 29 marzo, il numero di neonati nel paese si attesta a 379mila, riflettendo un tasso di natalità del 6,4 per mille. Questo rappresenta una diminuzione del 3,6% rispetto all’anno precedente e un calo totale di 197mila nascite, equivalente al -34,2% rispetto al 2008, l’ultimo anno in cui si è registrato un aumento significativo.

È tempo di intervenire con urgenza e in questa sfida Prénatal, un’azienda con oltre 60 anni di esperienza al fianco delle famiglie italiane, si è distinta avviando il progetto “Generazione G” (Generazione Genitori).

L’obiettivo di Generazione G è quello di presidiare attivamente il territorio italiano per sostenere le famiglie fragili. In collaborazione con le insegne del PRG Retail Group e l’Associazione Moige (Movimento Italiano Genitori), il progetto è ora pronto a entrare nella sua fase esecutiva, coinvolgendo una rete di genitori esperti che affiancheranno le prime 250 famiglie in difficoltà, con l’obiettivo di raggiungere 500 famiglie entro l’anno.

Nel corso del 2023, Prénatal ha avviato una raccolta fondi in collaborazione con il Moige, con l’obiettivo di fornire un intervento strutturato a sostegno della natalità in Italia nel 2024. Grazie alla collaborazione tra PRG Retail Group, Prénatal, Toys Center, Bimbostore, FAO Schwarz e le realtà partner – Chicco, Clementoni, Fater, MAM, Mattel, Okbaby-, oltre alla partecipazione attiva dei clienti, è stato possibile raccogliere oltre 700.000 euro.

“È con estrema soddisfazione che oggi vediamo prendere forma e sostanza il progetto Generazione G che abbiamo ideato e lanciato l’anno scorso con l’obiettivo sfidante di poter iniziare a supportare, già nel corso del primo semestre 2024, 250 famiglie su tutto il territorio italiano. I risultati delle donazioni hanno superato in realtà le nostre aspettative tanto da aver quasi raggiunto il secondo obiettivo di raddoppiare il numero di nuclei familiari aiutati. Per questo motivo ci tengo in particolar modo a ringraziare in primis i clienti delle nostre insegne e le aziende partner di PRG Retail Group che generosamente hanno contribuito, ma anche tutti i colleghi di negozio che hanno creduto in questa iniziativa. Credo che con oggi diamo ancor più concretezza al nostro ruolo di responsabilità e impegno per focalizzare l’attenzione sul tema di fondamentale importanza per il Paese: la denatalità” dichiara Alberto Rivolta, CEO di Prénatal. “La fase esecutiva sarà resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Moige, alla sua comprovata e lunga esperienza e all’utilizzo di strumenti metodologici, di processo e di rendicontazione di valore sviluppati insieme a partner accademici, tra cui La Sapienza Università di Roma, per garantire qualità, efficacia e governance. Inoltre, le evidenze e i dati raccolti e analizzati rappresenteranno un elemento di grandissimo valore per il nostro Paese per valutare modalità innovative di intervento a supporto della genitorialità e comprenderne l’impatto, mettendole a disposizione delle Istituzioni”.

Il progetto Generazione G

Il cuore del progetto Generazione G si concentra sulla creazione di una rete di supporto su tutto il territorio nazionale, selezionando genitori esperti con profili professionali diversificati, tra cui mamme e papà lavoratori o in pensione, pedagogisti, psicologi, medici, ostetriche, consulenti familiari, mediatori familiari e doule. Questi genitori esperti vengono scelti in base alla loro esperienza e competenze pratiche, per offrire un aiuto mirato alle famiglie in difficoltà.

L’attività del Moige si è concentrata sulla formazione dei genitori esperti, garantendo qualità ed efficienza nell’erogazione del supporto. La formazione mira a massimizzare la comprensione del valore del progetto e ad allineare i benefici che si desidera generare, trasferendo l’importanza di un approccio sensibile e attento alle esigenze delle famiglie.

Il programma di Generazione G offre una vasta gamma di attività modulari e differenziate, progettate per rispondere alle esigenze specifiche delle famiglie. Queste attività includono supporto alla gestione del bambino per consentire ai genitori di dedicarsi alle proprie necessità, presenza accanto al genitore fragile per fornire suggerimenti e confronto, aiuto concreto in attività quotidiane come la spesa e l’acquisto di farmaci, consulenza e assistenza nella gestione di servizi burocratici e visite mediche. Inoltre, il programma include la donazione di beni essenziali da parte delle aziende partner, per garantire un sostegno completo alle famiglie assistite.

Generazione G è attivo in 13 regioni italiane, dove sono state individuate situazioni di bisogno e una maggiore presenza di nuclei familiari in difficoltà. Grazie alla collaborazione con il Moige e alle competenze dei genitori esperti, il programma mira a offrire un aiuto concreto e mirato alle famiglie fragili, contribuendo a rigenerare il tessuto sociale e a promuovere una società più resiliente e solidale.

“Siamo lieti di aver collaborato e condiviso questo progetto con Prénatal e avviato sul campo questa iniziativa che mira a sostenere la genitorialità fragile”, dichiara Antonio Affinita, direttore generale del Moige. “In un momento in cui l’Italia è fanalino di coda nel mondo per la natalità, crediamo siano fondamentali azioni di supporto alla fragilità di papà e mamme. Mai come in questo periodo occorre intervenire in modo fattivo e concreto in una logica di solidarietà e sussidiarietà. Solo grazie ad una grande alleanza tra il mondo sociale, economico e istituzionale sul tema della natalità potremo ripartire con una primavera di nascite. Solo con un aiuto concreto potremo avere famiglie forti e resilienti, una società più sicura e pronta ad affrontare le nuove sfide che ci attendono”.

Oggi Generazione G inizia il suo percorso di assistenza a 250 famiglie in Italia, con l’obiettivo di generare un impatto sociale positivo giorno dopo giorno. Questo lavoro sarà monitorato attentamente grazie alla collaborazione con il Dipartimento Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Sapienza Università di Roma.

La raccolta fondi continua sia negli store che online, con il sito web dedicato: www.generazioneg.com