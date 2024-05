Unité Valdigne Mont Blanc: Bando di concorso per operatori specializzati

'Unité Valdigne Mont Blanc ha aperto le porte a sei nuove figure professionali, lanciando un bando di procedura selettiva per esami al fine di reclutare operatori specializzati. Questa opportunità di lavoro a tempo pieno e indeterminato riguarda sei posizioni di categoria B, posizione B2, di cui quattro sono destinate al profilo di cantoniere e due al profilo di cantoniere-autista.

Il bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Valle d’Aosta il 14 maggio 2024 e la finestra per la presentazione delle domande è attiva fino alle 23:59 del 13 giugno 2024. È fondamentale rispettare questa scadenza perentoria, in quanto dopo tale termine non sarà più possibile inviare le proprie candidature.

La compilazione delle domande avviene esclusivamente in forma telematica tramite la piattaforma dedicata, raggiungibile attraverso il link https://candidature.software-ales.it/. È importante sottolineare che non saranno prese in considerazione domande pervenute tramite altri canali di presentazione o trasmissione.

I candidati interessati a partecipare al concorso devono soddisfare i requisiti specificati nel bando, inclusi quelli relativi alla formazione e all'esperienza professionale. È fondamentale leggere attentamente tutti i dettagli e fornire tutte le informazioni richieste durante la compilazione della domanda.

Le posizioni disponibili riguardano due profili distinti:

Cantoniere: La ricerca si rivolge a quattro operatori specializzati per questo profilo. I candidati dovranno dimostrare competenze specifiche nel settore e la capacità di svolgere le attività previste con professionalità e precisione. Cantoniere-Autista: Due posizioni sono destinate a questo profilo, che richiede non solo competenze nel campo delle manutenzioni stradali, ma anche la patente di guida adeguata e l'esperienza nella guida di veicoli specifici.

Questo bando rappresenta un'opportunità significativa per coloro che desiderano entrare a far parte dell'Unité Valdigne Mont Blanc e contribuire al miglioramento e alla manutenzione delle infrastrutture locali. Per tutti coloro che rispondono ai requisiti e hanno la passione per il settore, è giunto il momento di presentare la propria candidatura e fare il primo passo verso una carriera soddisfacente e gratificante.