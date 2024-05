Edileco rivoluziona il paesaggio urbano di Biella con Crowdfunding

I fondi saranno destinati alla riqualificazione di un'iconica struttura nel cuore storico di Biella, composta da 53 appartamenti, che saranno portati alla prestigiosa classe energetica A.

Il successo di Edileco negli ultimi anni è stato notevole, con un incremento del fatturato da 6 a 35 milioni di euro in soli tre anni, grazie al duro lavoro di oltre 150 persone tra soci e dipendenti. Questa nuova iniziativa di crowdfunding segna il quarto progetto di Edileco su Opstart, con le precedenti campagne che hanno già raccolto complessivamente 2,6 milioni di euro.

L'obiettivo principale di questa campagna di crowdfunding è promuovere la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano, rendendolo più efficiente e sostenibile. Edileco, una cooperativa italiana specializzata in costruzioni e ristrutturazioni ecocompatibili, vuole trasformare un edificio storico nel centro di Biella, già contraddistinto per la sua bellezza architettonica, in un esempio di modernità e sostenibilità.

Il Condominio Italia, oggetto della ristrutturazione, è stato selezionato per il suo valore storico e la sua posizione centrale. Edileco Piemonte ha già stipulato il contratto per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica, impiantistica e strutturale, dimostrando l'impegno concreto verso una visione di sviluppo urbano sostenibile.

La campagna su Crowdlender offre un'opportunità di investimento a persone fisiche e giuridiche, con un tasso di interesse compreso tra il 10% e il 10,5% e un investimento minimo di 50 euro. Questa iniziativa non solo offre un potenziale di guadagno agli investitori, ma contribuisce anche al miglioramento del tessuto urbano e alla riduzione dell'impatto ambientale.

Il Presidente di Edileco, Davide Trapani, ha sottolineato l'importanza del crowdfunding come strumento efficace per ottenere finanziamenti in modo trasparente e diretto. Ha evidenziato come questo approccio sia particolarmente vantaggioso nel settore delle costruzioni, consentendo di raccontare la visione e i valori dell'azienda in modo tangibile.

Il CEO e Co-Fondatore di Opstart, Giovanpaolo Arioldi, ha espresso soddisfazione per la continua collaborazione con Edileco, evidenziando la serietà e l'impegno dell'azienda nel rapporto con gli investitori e nel portare avanti progetti di alta qualità e sostenibili.

La ristrutturazione del Condominio Italia rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l'inadeguatezza energetica degli edifici e nell'avvicinamento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Con progetti come questo, Edileco dimostra il suo impegno tangibile verso un futuro più verde e sostenibile, contribuendo alla trasformazione del panorama urbano italiano.