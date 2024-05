Le opportunità per le imprese industriali e artigiane

L’assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertscky spiega che questo evento, dal titolo “Misure di aiuto e opportunità per le imprese”, sarà dedicato all’illustrazione del nuovo bando relativo alla Zona Franca per la Ricerca e Sviluppo (ZFR&S) e alle novità in materia di promozione degli investimenti e degli incentivi per gli insediamenti produttivi. Saranno anche evidenziate le opportunità offerte dalla Programmazione eurounitaria 2021/2027.

La partecipazione all’evento sarà anche l’occasione per prendere parte ai Gruppi di Lavoro Tematici (GLT) della nuova Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione (S3VdA) 2021/2027. I GLT costituiscono un momento partecipativo finalizzato ad avviare un percorso di raccolta delle esigenze delle imprese utile alla definizione delle tematiche oggetto delle prossime misure di aiuto.

La partecipazione è libera con iscrizione su EventBrite al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/<wbr></wbr>misure-di-aiuto-e-opportunita-<wbr></wbr>per-le-imprese-tickets-<wbr></wbr>896384790037?aff=oddtdtcreator

Per ulteriori informazioni visitare la pagina web imprese.regione.vda.it.

PROGRAMMA