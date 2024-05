I risultati della fase nazionale dei Giochi delle scienze sperimentali e dei Campionati delle scienze naturali 2024

Si sono svolte ad Assisi il 10-12 maggio le fasi nazionali dei Giochi delle scienze sperimentali, rivolti a studenti delle classi terze delle secondarie di primo grado e dei Campionati (ex Olimpiadi) delle scienze naturali, Biologia e Scienze della Terra, rivolti a studenti delle secondarie di secondo grado, categorie biennio e triennio, organizzati da ANISN, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali. Erano presenti circa 150 studenti, risultato delle selezioni, di istituto e regionale, di oltre 30.000 studenti di più di 500 scuole di tutta Italia.

La squadra della Valle d’Aosta, accompagnata dalla prof.ssa Susanna Occhipinti, referente per la Valle d’Aosta dei Giochi e dei Campionati, era costituita da Alessio Mangiardi, dell’Istituzione scolastica M.I. Viglino di Villeneuve, che ha svolto le prove pratiche previste nella fase nazionale dei Giochi delle scienze sperimentali, collocandosi al decimo posto della Graduatoria nazionale; da Giacomo Zaninetti, della classe seconda del Liceo scientifico dell’ISITeLP di Verres, che ha svolto la prova del Biennio, con domande di Biologia e di Scienze della Terra, da Greta Boffa Sandalina, dell’Istituto Regina Maria Adelaide di Aosta, per il triennio di Scienze della Terra, entrambi ben collocati nella Graduatoria nazionale e da Daniele Barello, sempre della classe quinta dell’Istituto Regina Maria Adelaide di Aosta, che ha affrontato la prova teorica e pratica di Biologia per il triennio.

Una particolare menzione per Barello, che si è collocato al quinto posto della graduatoria nazionale della Biologia, a solo 1 punto di distanza dai quattro studenti che costituiranno la squadra italiana alle IBO, le Olimpiadi Internazionali di Biologia, in programma in Kazakistan.Gli studenti delle secondarie di secondo grado che hanno partecipato a questa fase saranno inseriti nell’Albo delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e Merito ed i migliori classificati riceveranno una borsa di studio. La fase internazionale delle IESO 2024-International Olympiad of Earth Science si svolgerà invece a Pechino e sarà sempre seguita dalla prof.ssa Occhipinti. Il luogo scelto per lo stage di preparazione della rappresentativa italiana è Aosta, dove il team potrà contare sulla collaborazione di esperti universitari e di enti scientifici della Regione.