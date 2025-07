Mont-Cervin si mette in moto: via libera al piano da 12 milioni per rilanciare il territorio

Giunta regionale ha approvato questa mattina, lunedì 14 luglio 2025, la Strategia d’Area “Una comunità in movimento”, elaborata nell’ambito dell’Area interna Mont-Cervin. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’avvio del piano di rilancio socio-economico di undici Comuni valdostani, coordinato dal Dipartimento politiche strutturali e affari europei, al termine di un percorso partecipato cominciato nel luglio 2022.

Obiettivo dichiarato: superare isolamento, spopolamento e carenze di servizi attraverso un piano integrato, che mette al centro persone, accessibilità e innovazione. Il progetto mira a costruire una visione comune tra Comuni, superando campanilismi e logiche frammentarie. Sono 22 gli interventi previsti, finanziati in parte con i 4 milioni statali dedicati ai servizi essenziali (sanità, scuola, mobilità), e in parte con fondi europei, risorse nazionali e cofinanziamenti privati, per un totale di oltre 12 milioni di euro.

La Strategia punta a “innescare un movimento interno” di risorse, competenze e idee per rilanciare il territorio, contrastando l’emigrazione giovanile e migliorando la qualità della vita, soprattutto per le persone più vulnerabili. I prossimi passaggi vedranno il dossier approdare alla Cabina di regia nazionale, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, la Coesione e il PNRR.