Impugnativa del Governo alla legge per i sostegni a seguito dell’alluvione dell’aprile 2025

In relazione all’impugnativa della legge regionale n. 12 del 26 maggio 2025, riguardante i trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall’alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025, il Presidente della Regione Renzo Testolin sottolinea come: «il provvedimento dello Stato, dalle informazioni in nostro possesso ed in attesa della notifica formale dell’atto di impugnativa con le relative motivazioni, porterebbe a penalizzare di fatto la Regione per la celerità degli interventi emergenziali consistiti nell’anticipazione ai Comuni di risorse regionali necessarie a finanziare i primi lavori di ripristino post calamità.

Il Governo, con l’iniziativa sfociata nell’impugnazione della legge da parte del Consiglio dei Ministri, contesta tale procedura che prevede che la Regione possa anticipare urgentemente risorse a favore dei Comuni per le operazioni emergenziali di ripristino delle condizioni di sicurezza e parrebbe paventare la possibilità di non riconoscere sulle stesse alcun rimborso statale nonostante lo stato di emergenza.

Tuttavia, procedura analoga era già stata prevista da una precedente disposizione regionale riguardante i trasferimenti straordinari a sostegno degli investimenti degli enti locali colpiti dall’alluvione del 29 e 30 giugno 2024 non contestata dallo Stato.»

A seguito della notifica formale del provvedimento e del puntuale esame delle motivazioni dell’impugnativa, la Regione valuterà la costituzione in giudizio.