Esami di Stato, prove INVALSI e bilancio dell’anno scolastico: uno sguardo d’insieme sulla scuola valdostana

Si è tenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, nella Biblioteca regionale di Aosta, la conferenza stampa dedicata alla presentazione dei primi dati relativi agli Esami di Stato 2024/2025 e agli esiti delle prove INVALSI, con alcuni approfondimenti specifici sul contesto regionale. Una restituzione più articolata dei dati sarà fornita nei mesi di ottobre-novembre con la pubblicazione del Memento.

L'incontro ha rappresentato anche un’occasione per tracciare un bilancio dell’anno scolastico appena concluso, con particolare attenzione ad alcuni aspetti ritenuti strategici per lo sviluppo del sistema scolastico valdostano.

Un’attenzione particolare è stata dedicata ai temi dell’inclusione e dell’orientamento, che rappresentano assi portanti dell’azione educativa regionale. Tali principi hanno guidato numerosi interventi sviluppati nel corso dell’anno, a conferma della volontà di costruire una scuola sempre più attenta ai bisogni di tutte e di tutti, grazie anche a percorsi di formazione mirati rivolti al personale docente.

Non va inoltre dimenticato il ruolo significativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha richiesto un impegno rilevante da parte delle istituzioni scolastiche, ma che ha rappresentato al tempo stesso un’opportunità concreta per attivare misure specifiche e progettualità mirate, adattate alle esigenze delle singole scuole. In particolare, nell’ambito della prevenzione della dispersione scolastica e del potenziamento delle competenze STEM e linguistiche. Un’occasione che la scuola valdostana ha saputo cogliere, investendo energie in un percorso di innovazione e miglioramento continuo.

“Parlare di scuola significa affrontare un tema centrale per il futuro della nostra comunità – ha dichiarato l’Assessore ai Beni e attività culturali, Sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali Jean-Pierre Guichardaz. È fondamentale mantenere alta l’attenzione sull’istruzione e continuare a investire energie e risorse per garantire un’offerta formativa di qualità, equa e al passo con i tempi”.

In vista del nuovo anno scolastico, è stato annunciato che l’inaugurazione ufficiale si terrà presso l’Istituzione scolastica Lexert di Aosta.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, si sono conclusi i concorsi per il personale docente (cosiddetto PNRR 2), il cui esito consentirà l’immissione in ruolo dei vincitori già a partire dal 1° settembre. Per quanto riguarda la scelta delle sedi da parte dei nuovi dirigenti occorrerà attendere il 31 luglio. Seguirà l’assegnazione delle 5 reggenze residue.

Infine, le operazioni di mobilità del personale docente si stanno svolgendo regolarmente nel rispetto delle scadenze ministeriali. L’auspicio è di poter procedere con l’assegnazione dei ruoli e delle supplenze annuali entro il 31 agosto, garantendo così un avvio regolare dell’anno scolastico.