GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati definiti i criteri applicativi che disciplinano le modalità di concessione degli aiuti destinati agli investimenti previsti nel piano aziendale dei giovani agricoltori, nonché le modalità di concessione di mutui a tasso agevolato integrativi degli aiuti strutturali previsti ai sensi del Complemento di Sviluppo Rurale 2023/27 e della legge regionale 17/2016.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

La Giunta regionale ha approvato la prosecuzione del progetto Punto Formativo Autismo/Sportello Autismo VdA, rivolto al personale ispettivo, direttivo e docente e agli studenti delle Istituzioni scolastiche regionali, anche per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, per un importo complessivo di euro 30.000.

È stato approvato il rinnovo dell’Accordo, con validità triennale rinnovabile per ulteriori tre, tra la Regione Valle d’Aosta – Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali dell’Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali –, il Comune di Donnas e l’Università di Ferrara - Dipartimento di studi umanistici, per una collaborazione attiva nel settore della ricerca archeologica preistorica, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio comunale di Donnas.

Le Gouvernement a approuvé un accord entre le Département de la surintendance des activités et des biens culturels, l’Université de Genève - Laboratoire d’archéologie préhistorique et anthropologie (« LAP-UNIGE »), pour la réalisation du projet « Specialized craftspeople on the move: a holistic approach to Bell Beaker societies in the Alps and in Europe », aux fins de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine culturel régional.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state adottate le disposizioni per l’attuazione della misura di inserimento socio-occupazionale stabile “ISOS”, attraverso le quali l’Amministrazione regionale intende regolamentare l’azione a sostegno dell’inclusione sociale, del potenziamento e del mantenimento delle autonomie e della riabilitazione delle persone con disabilità e delle persone in situazione di svantaggio sociale, che, al termine di un percorso di avvicinamento al lavoro, hanno evidenziato la mancanza dei requisiti necessari per un inserimento ordinario nel mercato del lavoro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il nuovo Testo unico dell’accreditamento ai servizi di formazione professionale e per il lavoro della Regione autonoma Valle d’Aosta e i relativi requisiti. La nuova disciplina si inserisce nel mutato impianto statale di riforma delle politiche attive – integrato e potenziato nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ed è finalizzata a garantire la qualità e l’omogeneità dei servizi erogati, nonché ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse destinate al settore.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state recepite le Linee guida nazionali per i corsi di formazione abilitanti alla professione di Agente di affari in mediazione, definendo durata (150 ore), modalità, obbligo di frequenza e rilascio dell’attestato. I corsi saranno svolti da enti accreditati e gli esami gestiti dalla Camera valdostana delle imprese.

Sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione, per l’anno 2025, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, come previsto dall’articolo 29 della l.r. 1/2020.