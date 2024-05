GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha designato Ornella Badery quale Presidente del comitato di indirizzo dell’Associazione Forte di Bard per il prossimo triennio.

È stato approvato l’aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2024, delle tariffe per l’erogazione dei servizi a pagamento resi dal Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. L’adozione della proposta riordina e aggiorna tutte le tariffe relative ai servizi a pagamento, con contestuale riconoscimento dell’esonero dal pagamento per la Questura di Aosta, l’Arma dei Carabinieri, l’Esercito, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta e agli altri Corpi VV.F. ed esteri.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato approvato il “Piano Legalità&Intergenerazionalità” per il periodo da giugno 2024 a giugno 2025 e la modifica delle denominazione del tavolo tecnico che prenderà il nome di Tavolo tecnico permanente Legalità&Intergenerazionalità. Il Piano favorisce le relazioni di rete con le istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio promuovendo iniziative di comunicazione efficaci e idonee strategie formative orientate verso puntuali categorie di cittadini per diffondere la cultura della legalità in un’ottica intergenerazionale.

Sono stati approvati, per il 2024, i bandi di concorso intitolati alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio per l’assegnazione di alcune borse di studio:

Borse di studio a favore di studenti bisognosi e meritevoli che conseguiranno, al termine dell’anno scolastico 2023/2024, il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Borse di studio rinnovabili per studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2024/2025, la scuola secondaria di secondo grado (classi III e IV);

Borse di studio non rinnovabili per gli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2024/2025, la scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III) e di secondo grado (classi I, II e V) presso un’Istituzione scolastica regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta.

Sono stati concessi dei contributi per un importo di 206 mila e 614 euro al Comune di Pont-Saint-Martin per i lavori di valorizzazione dei resti del Castello dei Signori di Pont-Saint-Martin. L’atto permette la conservazione di un bene facente parte del patrimonio edilizio, artistico e storico presente nel territorio valdostano.

È stata, quindi, approvata l’adesione della Regione alla campagna della Croce Rossa Italiana denominata “Il futuro ha una lunga storia. Proteggiamola”, che prevede l’installazione di un contrassegno (c.d. scudo blu) presso il Castello di Fénis, come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Sono stati concessi dei contributi ai Comuni di Nus (Intervento di messa in sicurezza della strada comunale La Coutaz-Plane), Sarre (Lavori di messa in sicurezza del versante roccioso lungo la strada comunale “Route-de-Ville-sur-Sarre” nel tratto tra le frazioni Moulin e Clut-Sarre) e Montjovet (Interventi di mitigazione del rischio di crolli lapidei in loc. Gaspard) per gli interventi di protezione civile urgenti e indifferibili. La spesa complessiva è di 172 mila e 555,94 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stata approvata la partecipazione all’organizzazione della “Giornata nazionale dello sport”, promossa dal Coni della Valle d’Aosta, in programma ad Aosta domenica 2 giugno 2024. Con l’atto si intende promuovere la pratica sportiva quale fondamentale strumento di tutela della salute e di sviluppo delle capacità fisiche delle generazioni presenti e future e di integrazione sociale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato l’avviso di selezione per l’attivazione di tre tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da svolgere presso l’Assessorato Sviluppo economico. Con l’atto si intende favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali dei giovani, al fine di assicurare loro l’acquisizione di competenze idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche amministrazioni.

È stata approvata, nell’ambito del programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027, la scheda progetto denominata “Open VDA – Rafforzamento dell’internazionalizzazione e della competitività delle imprese valdostane”. Il progetto si articola in una serie di servizi volti a sostenere la competitività del sistema economico regionale sui mercati nazionali e internazionali, mediante lo sviluppo e la realizzazione di attività rivolte alle PMI. Le attività previste sono raggruppate in 4 macroaree: Azioni di preparazione a alfabetizzazione del sistema (Sensibilizzazione e informazione), Azioni di accompagnamento - Partecipazione a fiere, incontri di partenariato B2B, manifestazioni, Azioni di supporto specialistico e Azioni comunicazione.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la partecipazione della Regione all’organizzazione della Grande Partenza del Giro Next Gen 2024. La manifestazione prevede per domenica 9 giugno 2024 la 1ª tappa ad Aosta; lunedì 10 giugno la 2ª tappa Aymavilles – Saint-Vincent e martedì 11 giugno 2024 la 3ª tappa con partenza da Verrès. La presenza della Valle d’Aosta consente di includere la regione nel circuito del Giro Next Gen 2024 e consente di sfruttare la visibilità mediatica dell’evento per la promozione dell’immagine turistica della regione. L’importo complessivo è di 366 mila e 250 euro.