GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la partecipazione della Regione nell’organizzazione dell’evento “Ucraina-Valle d’Aosta: insieme, a due anni dal conflitto”, promosso dal Coordinamento solidarietà Valle d’Aosta (CSV VdA-ODV) e dal Forum delle associazioni familiari della Valle d’Aosta, in programma venerdì 24 maggio presso il Seminario maggiore di Aosta.

Le Gouvernement a approuvé la participation de la Vallée d’Aoste à la manifestation célébrant les liens historiques et culturels avec la Savoie et intitulée « Fêtes des Alpes – Pass’ Pitchù », prévue au Col du Petit-Saint-Bernard.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione alle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale degli aiuti a fondo perduto per le spese di funzionamento nel settore agricolo.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata l’accettazione della donazione di duplicati appartenenti all’erbario della collezione di un soggetto privato a favore del Museo regionale di scienze naturali “Efisio Noussan”. La donazione è da parte del Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli studi di Firenze, di numerosi duplicati delle raccolte del prof. Lino Vaccari, relative alla flora valdostana, da conservare nelle collezioni botaniche presso la sede operativa del Museo.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il bando del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione sino a dieci medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione autonoma Valle d’Aosta 2024/2027. Inoltre, sono state finanziate 10 borse di studio ordinarie e 10 borse di studio aggiuntive regionali, per una spesa complessiva di 750 mila euro che rientra nell’ambito dei trasferimenti correnti all’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Sono state approvate le disposizioni applicative per l’erogazione di voucher per la frequenza, durante l’anno scolastico, di collegi, convitti e servizi di doposcuola. In particolare: sono stati aggiornati i riferimenti normativi; recepita la previsione normativa che estende la misura anche a favore dei minori profughi di guerra domiciliati stabilmente nel territorio regionale; semplificata la documentazione richiesta per la presentazione dei progetti di doposcuola da parte del Convitto F. Chabod; aumentato l’importo della retta annuale massima ammissibile del servizio di doposcuola da 450 a 500 euro per una frequenza settimanale da una a tre volte e da 800 a 900 euro per una frequenza settimanale pari a quattro o cinque volte.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso un contributo, per il 2024, a favore dell’organismo sportivo Asiva – Comitato valdostano Fisi, destinato all’attuazione del progetto sportivo denominato “Children – Under 23”, finalizzato allo sviluppo dell’attività sportiva e agonistica nel settore degli sport invernali. Il contributo è pari a 150 mila euro.

È stato approvato il piano di riparto provvisorio dei contributi forfettari a favore delle associazioni sportive praticanti gli sport tradizionali regionali e della Federachon esport de nohtra tera, destinati al sostegno dell’attività sportiva istituzionale relativa all’anno 2024. L’importo complessivo è di 150 mila euro.

Sono state approvate le disposizioni attuative per il trasferimento delle Guide escursionistiche naturalistiche nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna e quelle relative alla formazione delle Guide stesse per l’esercizio dell’attività su terreni innevati.