Aperte le candidature per il Nuovo Consiglio dei Giovani 2024-2025 del programma Interreg ALCOTRA per ragazzi dai 18 ai 30 anni

Il bando è consultabile sul sito del Programma all’indirizzo https://interreg-alcotra.eu/<wbr></wbr>it/notizia/consiglio-dei-<wbr></wbr>giovani-alcotra-2024-2025

Il Consiglio dei Giovani è un organismo voluto dall’Autorità di gestione e dal Comitato di sorveglianza per rafforzare il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nella realizzazione della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia. I componenti possono proporre idee e punti di vista sulle questioni sociali e ambientali del territorio ALCOTRA e soprattutto contribuire e lavorare in autonomia sui temi del Programma, partecipare attivamente alle riunioni del Comitato di sorveglianza e seguire l'andamento dei progetti finanziati.

La durata dell’incarico è di un anno, rinnovabile per un altro anno.

L’Autorità di Gestione organizzerà i colloqui con i candidati tra il 4 e il 7 giugno 2024 e i candidati saranno informati via e-mail nella seconda metà di giugno 2024. I risultati saranno poi pubblicati sul sito web del Programma. I giovani selezionati saranno invitati all'evento di insediamento del Consiglio dei giovani a Chamonix, Haute Savoie, il 6 luglio 2024.

Durante il mandato 2023-24, a rappresentare la Valle d’Aosta al Consiglio dei giovani Alcotra, sono stati Samuele Cavana e Alice Sciulli che hanno fatto parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del Libro bianco sugli effetti del cambiamento climatico nelle zone di montagna e di una serie di podcast relativo al rapporto tra i giovani e l’Unione Europea e all’impatto che questa ha sulla vita quotidiana delle nostre comunità. In particolare il podcast “La Jeunesse ALCOTRA parle de l’Europe/I giovani ALCOTRA parlano dell’Europa” è stato realizzato tra gennaio e febbraio 2024 e si articola in 7 puntate in cui diversi membri del Consiglio sono intervenuti, sia in italiano che in francese, per illustrare il lavoro in seno al Consiglio stesso, raccontare l’impatto dell’Europa nel quotidiano, illustrare i temi che più stanno a cuore ai giovani, parlare delle realizzazioni concrete della UE e, come episodio bonus in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne, illustrare le azioni intraprese a livello europeo per favorire il raggiungimento delle pari opportunità.

Tutte le informazioni sul Consiglio dei giovani ALCOTRA sul sito internet del Programma: