La VDA presente a Bruxelles alla giornata “Porte aperte” delle Istituzioni Europee 2024

Nella giornata di sabato 4 maggio, i cittadini e le famiglie presenti a Bruxelles hanno avuto la possibilità di visitare le sedi delle Istituzioni europee, eccezionalmente aperte per celebrare l’anniversario della “Dichiarazione Schuman”, il discorso di fondazione del percorso di integrazione europea. L’evento ha permesso anche quest’anno ai visitatori del Comitato europeo delle regioni di conoscere più vicino il ruolo e l'impegno delle Regioni nel ridurre la distanza tra l'Unione europea e le sue comunità locali.

La Regione Valle d’Aosta, per il tramite del proprio Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles, ha partecipato all’iniziativa con uno stand presso il Comitato delle regioni, visitato in giornata da oltre 2.000 visitatori, che hanno avuto la possibilità di degustare dei prodotti tipici messi a disposizione dall’Ufficio promozione del Dipartimento Agricoltura e di ricevere alcuni gadget, offerti dall’Ufficio promozione turistica del Dipartimento Turismo, prendendo parte a un gioco interattivo ideato da Aosta Iacta Est, associazione organizzatrice della manifestazione estiva GiocAosta.

L’Assessore agli Affari europei ha evidenziato come la partecipazione della Regione a questo evento, oltre a rappresentare una preziosa vetrina turistica, costituisca un’opportunità per ricordare l’adesione della Valle d’Aosta al progetto europeo, in particolare in vista delle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.