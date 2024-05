Opportunità di Lavoro: Selezione per Agenti di Polizia Locale in Valle d'Aosta

Le Unità dei Comuni Valdostani di Evançon, Grand-Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose, Valdigne-Mont-Blanc e il Comune di Aosta hanno avviato una procedura selettiva per l'assunzione di agenti di polizia locale.

In totale, sono disponibili 13 posizioni a tempo pieno e indeterminato e 1 posizione a tempo parziale, categoria C – posizione C1 del Testo unico del Comparto unico della Valle d'Aosta. Queste posizioni offrono un'opportunità unica per contribuire alla sicurezza e al benessere della comunità locale.

Per partecipare alla selezione, è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e soddisfare i requisiti specifici richiesti per il profilo di agente di polizia locale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite la procedura telematica entro le ore 23:59 di giovedì 13 giugno 2024. Per ulteriori dettagli e per accedere al bando completo, ti invitiamo a visitare i siti internet istituzionali del CELVA e degli Enti che hanno avviato la procedura.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di fare la differenza nella tua comunità. Unisciti a noi nel mantenere la sicurezza e la tranquillità delle strade della Valle d'Aosta.