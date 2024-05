Assemblea Alpifidi: Sostenibilità economica e sviluppo locale al centro dell'agenda

Il Consiglio di Amministrazione di Alpifidi S.c. ha lanciato un richiamo all'azione per i suoi oltre 8.400 soci, invitandoli a partecipare attivamente all'assemblea ordinaria separata dei soci dell'area Valle d’Aosta e Piemonte Nord, fissata per mercoledì 22 maggio 2024 presso la Sala Convegni della Banca di Credito Cooperativo Valdostana ad Aosta.

In primo luogo, i soci saranno chiamati ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Questo bilancio non è solo un documento contabile, ma riflette l'impegno e la performance dell'azienda nell'anno trascorso. Attraverso il bilancio, i soci potranno valutare la solidità finanziaria e la trasparenza gestionale di Alpifidi.

Ma le responsabilità dei soci non si fermano qui. Saranno anche chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026. Queste nomine sono cruciali per garantire una governance efficace e competente, che sia in grado di guidare l'azienda attraverso sfide e opportunità future.

Durante l'assemblea, il Presidente Stefano Fracasso e il Direttore Roberto Ploner presenteranno agli intervenuti le attività svolte nel precedente esercizio e le prospettive per il 2024. Un punto centrale sarà l'impegno di Alpifidi nel sostenere e agevolare l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, nonché per le attività professionali. Questo supporto non si limita solo alle garanzie, ma include anche l'offerta di credito diretto, consulenza finanziaria mirata e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

I numeri parlano chiaro: nel 2023, Alpifidi ha concesso garanzie per 33 milioni di Euro e ha sviluppato nuovi finanziamenti per oltre 56 milioni di Euro, oltre a erogare direttamente più di 5 milioni di Euro alle imprese. Questi dati evidenziano l'importante ruolo svolto dall'azienda nel supportare l'attività economica locale e promuovere lo sviluppo imprenditoriale.

L'assemblea non sarà solo un'occasione per valutare il passato e pianificare il futuro, ma anche per discutere dell'andamento dell'attività del confidi a livello interregionale e delle prospettive nel breve e medio termine. Sarà un momento di riflessione e di confronto su come Alpifidi possa continuare a essere un motore di crescita e sviluppo per le comunità che serve.

In conclusione, l'assemblea di Alpifidi rappresenta un'opportunità unica per i soci di contribuire attivamente alla crescita economica e al benessere delle loro comunità. È un momento di solidarietà e collaborazione, dove l'interesse collettivo si unisce per costruire un futuro migliore per tutti.