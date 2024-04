Uil Scuola Valle d'Aosta: Erika Iamonte al timone per una scuola valorizzata

Investire in istruzione, università e ricerca è la chiave per valorizzare il lavoro di tutti, è il mantra che risuona forte nelle parole della neo segretaria di Uil scola VdA Iamonte.

In un contesto in cui le risorse devono essere indirizzate con saggezza, la Uil Scuola Valle d'Aosta pone l'accento sulla difesa del sistema nazionale di istruzione, sottolineando l'importanza di evitare dispersioni verso università private a discapito di quelle pubbliche, pilastri fondamentali del sapere accessibile a tutti.

A pochi giorni dalla presa in carica, Erika Iamonte ha posto al centro del dibattito la manifestazione nazionale “Scegliamo il Futuro”, cui ha partecipato con slancio insieme ad oltre mille delegati provenienti da tutta Italia e rappresentanti del mondo della scuola, dell’università e dei principali comitati studenteschi.

Questo evento ha fornito lo spunto per il manifesto programmatico della Uil Scuola, composto da otto punti chiave, volti a migliorare le condizioni del settore della conoscenza italiano.

La voce della Uil Scuola Valle d'Aosta si fa sentire con forza anche sul territorio, dove Erika Iamonte ha radicato il suo impegno. Con una solida esperienza nel settore dell'istruzione, maturata tra i banchi dell'Università di Torino e i corridoi delle scuole valdostane, Iamonte porta con sé non solo competenza, ma anche una passione radicata nella sua storia familiare, figlia e nipote di insegnanti.

Il suo percorso sindacale ha conosciuto un momento decisivo nell'incontro con la Uil Nazionale a Roma, un vero e proprio colpo di fulmine che l'ha spinta a unirsi alla causa comune. L'adesione a valori condivisi e il rifiuto di politiche che minacciano il benessere del personale scolastico hanno consolidato il legame tra la segreteria nazionale e quella territoriale, culminando nell'assunzione dell'incarico di responsabile territoriale.

Erika Iamonte non si sottrae alle sfide, come dimostra la sua candidatura per il CSPI in rappresentanza della Valle d'Aosta. Pur consapevole delle proprie limitazioni nel sindacato attivo, la sua determinazione a lavorare al meglio per la scuola è un segno di fiducia nella propria capacità di fare la differenza.

Il prossimo 29 aprile, presso l'aula magna del convitto "Chabod" di Aosta, sarà l'occasione per presentare ufficialmente la lista e la candidatura di Erika Iamonte, un momento cruciale per il futuro della scuola valdostana. Il 7 maggio, giorno delle elezioni, sarà fondamentale per esprimere il sostegno a un programma che si batte per una scuola migliore per tutti, una scuola che guarda al futuro con fiducia e determinazione.