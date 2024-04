Aumento stipendio, ma nel 2027, per addetti grande distribuzione - Firmato accordo

L'accordo è stato ufficialmente sottoscritto il 23 Aprile 2024, segnando una svolta positiva per i lavoratori del settore della distribuzione moderna organizzata. Anche in Valle d'Aosta, la mobilitazione si è dimostrata efficace, con alcune aziende che hanno deciso di chiudere i punti vendita in segno di solidarietà durante lo sciopero.

La Società LIDL Italia, che ha sempre posto l'accento sulla necessità di un adeguato aumento salariale, ha deciso di abbandonare Federdistribuzione con effetto immediato. Questa decisione è stata presa a causa del continuo e eccessivo protrarsi delle negoziazioni per il rinnovo del Contratto Nazionale di lavoro della distribuzione moderna organizzata, scaduto nel 2019.

L'accordo sottoscritto è un passo avanti significativo per i lavoratori del settore. Oltre agli incrementi salariali, che includono l'assorbibilità degli aumenti precedenti, il nuovo contratto prevede la costituzione di una commissione permanente per le pari opportunità. Inoltre, sono stati inclusi congedi per le donne vittime di violenza di genere, causali di assunzione con contratto a tempo determinato, assistenza sanitaria integrativa e la classificazione del personale, insieme al congedo parentale.

Gli aumenti retributivi sono tra i temi centrali di questo nuovo contratto, con soluzioni pattuite per aggiornare l'apparato normativo di due dei CCNL più applicati in Italia nel settore della distribuzione.

Questo accordo segue quelli precedentemente firmati, come quello del 22 Marzo 2024 con Confcommercio e Confesercenti e quello del 29 Marzo 2024 con la Distribuzione Cooperative. In questo modo, si chiude il quadro dei CCNL del Terziario dopo una trattativa lunga e complessa, protrattasi per oltre quattro anni dalla scadenza del precedente contratto.

Il nuovo contratto avrà validità sino al 31 Marzo 2027, rappresentando un importante traguardo per i lavoratori del settore e un segnale positivo di progresso nelle relazioni industriali del Paese.