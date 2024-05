Nuovo Servizio Aprica-Quendoz per la gestione dei rifiuti urbani in 18 comuni valdostani

La Valle d’Aosta ha inaugurato un nuovo capitolo nella gestione dei rifiuti urbani con l’avvio, il 1° maggio 2024, del contratto di servizio firmato tra Aprica-Quendoz e le Amministrazioni Comunali di 18 comuni della regione. L'evento è stato segnato da un partecipato incontro presso la Sala Polivalente delle scuole di Arvier, dove si è tenuto un costruttivo dialogo tra le parti coinvolte.

Nei territori interessati da questo nuovo servizio, che include il comprensorio Grand-Paradis (Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve) e il comprensorio Valdigne-Mont-Blanc (Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier), le modalità operative della raccolta rifiuti e gli orari dei Centri di Raccolta rimarranno invariati nella fase transitoria iniziale, garantendo continuità e affidabilità per tutti gli utenti.

Aprica-Quendoz si sono impegnati a introdurre nuove iniziative e servizi innovativi nel subATO A della Valle d'Aosta, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la quantità e la qualità della raccolta differenziata e di incrementare il decoro urbano nell'area.

I cittadini avranno la possibilità di rimanere aggiornati sulle novità e sulle modifiche ai servizi tramite i canali di comunicazione aziendali, tra cui l’App PULIamo, il numero verde 800 437678, il sito web www.apricaspa.it e la pagina Facebook di Aprica.

Con questa iniziativa, la Società del Gruppo A2A, in collaborazione con Quendoz, amplia la propria presenza operativa, già consolidata in diverse province del Nord Italia e nella Liguria. Aprica si conferma dunque come un partner affidabile e all'avanguardia nel settore dei servizi ambientali, pronto a rispondere con efficienza alle esigenze dei cittadini e delle amministrazioni locali.

Questo nuovo servizio segna un importante passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti urbani nella splendida regione della Valle d'Aosta, evidenziando l'impegno delle istituzioni e delle aziende nel promuovere pratiche ambientali responsabili e innovative.