Nuovo Piano Industriale per la Valle d'Aosta: innovazione, ricerca e dialogo

"Innovazione e ricerca devono essere i punti fondamentali su cui investire", ha dichiarato Bertschy. Questo approccio mira a rendere la Valle d'Aosta un polo di attrazione per nuove imprese e talenti, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di idee innovative. L'assessore ha evidenziato come l'Amministrazione regionale stia lavorando per migliorare la comunicazione con le imprese, al fine di sviluppare progetti futuri che possano contribuire significativamente al progresso economico e sociale della regione.

Il convegno ha rappresentato un momento di incontro tra l'Amministrazione regionale e gli operatori economici, fondamentale per calibrare i prossimi provvedimenti e per aprire un dialogo diretto con le imprese. Bertschy ha ribadito l'importanza di attrarre persone che credono nella comunità valdostana, sottolineando come la Valle d'Aosta possa offrire un futuro a chi decide di investire nel territorio.

Durante l'evento sono stati presentati diversi strumenti di aiuto a favore delle imprese industriali e artigiane, facenti parte del piano regionale per lo sviluppo territoriale. Tra le misure illustrate, spicca il nuovo bando della Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo, che prevede un investimento di 3,9 milioni di euro nel triennio 2024-2026. Fabrizio Clermont, dirigente regionale, ha spiegato la natura sperimentale di questa misura, evidenziando il potenziale di crescita per le imprese che sapranno cogliere questa opportunità.

È stata inoltre presentata la nuova versione del bando per la promozione degli investimenti in Valle d'Aosta, che prevede la stipula di accordi tra la Regione e le imprese per l'insediamento e lo sviluppo nel territorio. Questo bando mira a facilitare l'arrivo di nuovi investimenti, creando un ambiente propizio alla crescita economica.

La mattinata ha visto anche una panoramica sulle agevolazioni regionali ed eurounitarie disponibili per il mondo industriale, offrendo un quadro completo delle opportunità di supporto finanziario e logistico per le imprese presenti.

In chiusura, l'evento ha ospitato la prima riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro Tematici previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione 2021/2027. Questi gruppi rappresentano un momento partecipativo cruciale per raccogliere le esigenze delle imprese e definire le tematiche delle future misure di aiuto. La presenza attiva degli operatori economici ha dimostrato l'interesse verso le iniziative regionali e ha permesso all'Amministrazione di raccogliere suggerimenti utili per il futuro.

L'incontro di ieri ha messo in luce l'impegno della Regione Valle d'Aosta nel costruire un futuro economico solido, basato sull'innovazione, la ricerca e un dialogo aperto con le imprese. Luigi Bertschy e il suo team stanno lavorando per trasformare queste idee in realtà entro la fine dell'anno, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di un piano industriale che risponda alle esigenze del territorio e ne valorizzi le potenzialità.