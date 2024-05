Finanziati 18 progetti nei due bandi su disabilità e inclusione e su opportunità per giovani e anziani di Fondazione comunitaria e CSV

è conclusa la selezione dei progetti presentati dalle Associazioni di promozione sociale e dalle Organizzazioni di volontariato nell’ambito dell’Avviso promosso da Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta e CSV VDA ODV. L’avviso si inserisce nel quadro della coprogettazione con il Dipartimento Politiche sociali della Regione per la realizzazione delle iniziative di interesse generale a valere sul fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Sono stati 21 i progetti presentati, di cui 18 ammessi al finanziamento, per un totale di risorse stanziate di oltre 155.000 euro e con il coinvolgimento attivo di 35 realtà associative.

In linea con gli ambiti tematici del bando, i progetti sono stati presentati in forma partenariale e intervengono in diversi campi: dall’inclusione dei minori con disabilità nelle offerte ludico-ricreative del periodo estivo, all’attivazione civica dei giovani, dal supporto all’invecchiamento attivo al sostegno alle relazioni intergenerazionali.

Nello specifico, sono stati approvati quattro progetti per favorire la partecipazione ai centri estivi del territorio da parte dei minori con disabilità, attraverso il finanziamento di supporti e accompagnamenti qualificati per la realizzazione di attività sportive e ricreative accessibili. I destinatari diretti sono i minori con disabilità e le loro famiglie che, attraverso l’azione delle APS e ODV, vedranno accresciute le occasioni di socializzazione e le offerte attente ai loro bisogni. I progetti finanziati sono Ma che estate!... l’estate per tutti 2024 (La petite ferme du bonheur con Tutti Uniti per Ylenia e Girotondo), Un’estate di gioco, sport e inclusione (ASC Comitato Valle d’Aosta con ASPERT – Associazione Sport per Tutti), Estate senza ostacoli (Oratorio Interparrocchiale “San Giocondo” di Sarre e Chesallet con Forme Vitali, Associazione Micologica Valdostana e Sarre 2Mila8) e Estiamo Insieme (Terra Terra con Il Richiamo del bosco).

Sono cinque le proposte progettuali con protagonisti diretti i giovani, con la promozione di spazi di dialogo, creazioni artistiche, attivazione civica, partecipazione alla cura di spazi comuni, scoperta della natura. Le iniziative toccano tematiche importanti: contrasto alle mafie, migrazioni e integrazione, solitudine e disagio emotivo, lettura del paesaggio, rischi naturali e protezione civile. I progetti sono: Storie da raccontare (AIACE con Associazione Quartiere Cogne), Cittadini si diventa (Cittadinanzattiva con ACLI VDA), Mettiamoci in gioco: giovani protagonisti del loro territorio (Associazione MIA con Comitato regionale UISP e AdB di Gignod), Crescere insieme tra natura e rischi naturali (Volontari del soccorso di Valpelline con Valle d’Aosta Motorsport) e Siamo arte: la meraviglia è dentro di noi (Volontari del soccorso Grand Paradis con Miripiglio SOS gioco d’azzardo, ASPERT, L’équilibre e AIFA).

Le APS e ODV mettono in campo le loro risorse per favorire occasioni di crescita, socializzazione e confronto non solo per i giovani ma manche per i senior: quattro dei progetti finanziati si rivolgono agli over 65, promuovendo passeggiate, incontri, laboratori, momenti di riflessione e convivialità per contrastare solitudine e isolamento. Sono: La memoria: Allena-mente, attiva-mente: per un benessere personale e relazionale (Forum delle associazioni familiari con Forme Vitali), Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma è l'anziano che conosce la strada (Auser con Uniendo Raices), Laboratorio Creativo Verrès (Pro Loco Verrès con Centro Regionale Sportivo Libertas) e Storie, passi e parole (ANTEAS con Dora Donne)

Infine, ulteriori cinque proposte focalizzano l’attenzione sul dialogo intergenerazionale, favorendo occasioni di incontro e scambio tra anziani e giovani del territorio. Giardinaggio, lavori a maglia, ricette di cucina, sono alcune delle proposte laboratoriali che vedranno impegnati congiuntamente ragazzi e senior, oltre alle occasioni di confronto finalizzate a trasmettere testimonianze, conoscenze, saperi ed esperienze da una generazione all’altra. I progetti finanziati sono: Ieri – oggi – domani AVIS (AVIS Aosta con AVIS comunale Chatillon), Le Rafford d’Arnad: il cammino della tradizione (Centro Regionale Sportivo Libertas con Pro Loco Verrès), Orti Selvaggi (Agricoltura biologica e biodinamica Valle d'Aosta con Valle Virtuosa), Essere paesaggio (Valle Virtuosa con Agricoltura biologica e biodinamica Valle d'Aosta) e Par&ole, incontri territoriali tra intergenerazioni (Uniendo Raices con AUSER).

“Siamo soddisfatti per l’ampia partecipazione e per la ricchezza delle proposte pervenute – ha commentato Pietro Passerin d’Entrèves, Presidente della Fondazione Comunitaria, capofila della coprogettazione. “Molti progetti hanno evidenziato interessanti sinergie e dinamiche di rete con enti e attori del territorio. Ci sono tutte le premesse perché l’azione del Terzo Settore arricchisca l’offerta di iniziative di interesse generale in una logica di sussidiarietà e complementarità con i servizi del territorio”.

La Coordinatrice del CSV VDA ODV, Eleonora Rocco, ha sottolineato il costante impegno del CSV, partner della coprogettazione, nell’accompagnamento delle Associazioni: “Nonostante la sfida non semplice, le associazioni hanno risposto bene, con proposte anche nuove e stimolanti. Il CSV è al fianco delle OdV e APS per sostenerle, nella fase di attuazione, nel corretto adempimento delle procedure amministrative e finanziarie previste per l’utilizzo dei fondi pubblici. Cercheremo di favorire sinergie tra le diverse azioni progettuali e dare visibilità alle tante iniziative che si realizzeranno da qui a fine anno”.